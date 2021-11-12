Что расскажет о твоих тайных желаниях парфюм

Парфюм в современном мире — это не просто средство для ароматизации тела и пространства. Все намного глубже. Сладкий, горький, терпкий, древесный, табачный — нам нравятся те ароматы, которые помогают реализовать скрытые желания. Пусть через набор нот в пирамиде, но мозг получает определенную эмоцию и то, что мы не даем ему прожить в реальности.

Карамельки

Похоже, ты мало уделяешь время своему внутреннему ребенку, и он требует внимания. Почувствовать себя в заботе, тепле и уюте поможет именно этот аромат. Это не возвращение в детство, это позволение себе проявляться и как непослушный ребенок тоже. Ведь у него такая богатая фантазия и поток креатива. Именно этого тебе сейчас не хватает.

Верхние ноты: персик, мандарин, апельсин.

Ноты Сердца: карамель, апельсиновый цвет, жасмин.

Ноты Базы: амбра, сандал, гуаяк.

Взбитые сливки

Тебе не хватает любви, тепла, мягкости и ощущение беззаботности. Когда ты хорошая несмотря ни на что, когда тебя принимают со всеми недостатками и грехами. Когда вокруг много безусловной любви. Такую любовь может дать любящий родитель или мы сами, когда войдем в роль этого любящего родителя. А проще всего это получить через аромат.

Верхние ноты: кокос, бергамот.

Ноты сердца: морские ноты, иланг-илаг, жасмин.

Ноты базы: нагармота, взбитые сливки, ваниль, бобы тонка, амбра.

Горький и терпкий

Ты часто злишься и негодуешь, участвуешь в интригах и ссорах. Эмоции ярости переполняют тебя. В теле скопилось много желчи, у которой горький вкус. Жизнь перестала тебя радовать. Отличным противоядием будет горький аромат. Минус на минус всегда дает плюс. Плохие эмоции как ветром сдует, а вместо этого будет покой и принятие.

Верхние ноты: роза.

Ноты сердца: свекла, ветивер.

Ноты базы: ладан.

Ванильные фрукты

Ты смотришь на мир сквозь розовые очки и пребываешь в иллюзиях. Ты всегда найдешь оправдание другим, включая мужчину, который не совсем хорошо к тебе относится. «У него был сложный день. Он занят, у него много работы, он плохо себя чувствует» — отговорок может быть много. Но правда другая. Жизнь не такая сладкая, как фрукты в ванильном сиропе, и тебе пора это признать. Но этого ты не хочешь. И продолжаешь пользоваться мегасладким и стойким ароматом, обманывая себя и создавая ощущение того, что все хорошо.

Верхние ноты: черная смородина, груша.

Средние ноты ирис, жасмин, апельсиновый цвет.

Базовые ноты: пачули, бобы тонка, ваниль, пралине.

Табачный