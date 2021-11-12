Что расскажет о твоих тайных желаниях парфюм
Wday.ru расшифровывает твой выбор.
Парфюм в современном мире — это не просто средство для ароматизации тела и пространства. Все намного глубже. Сладкий, горький, терпкий, древесный, табачный — нам нравятся те ароматы, которые помогают реализовать скрытые желания. Пусть через набор нот в пирамиде, но мозг получает определенную эмоцию и то, что мы не даем ему прожить в реальности.
Карамельки
Похоже, ты мало уделяешь время своему внутреннему ребенку, и он требует внимания. Почувствовать себя в заботе, тепле и уюте поможет именно этот аромат. Это не возвращение в детство, это позволение себе проявляться и как непослушный ребенок тоже. Ведь у него такая богатая фантазия и поток креатива. Именно этого тебе сейчас не хватает.
Верхние ноты: персик, мандарин, апельсин.
Ноты Сердца: карамель, апельсиновый цвет, жасмин.
Ноты Базы: амбра, сандал, гуаяк.
Взбитые сливки
Тебе не хватает любви, тепла, мягкости и ощущение беззаботности. Когда ты хорошая несмотря ни на что, когда тебя принимают со всеми недостатками и грехами. Когда вокруг много безусловной любви. Такую любовь может дать любящий родитель или мы сами, когда войдем в роль этого любящего родителя. А проще всего это получить через аромат.
Верхние ноты: кокос, бергамот.
Ноты сердца: морские ноты, иланг-илаг, жасмин.
Ноты базы: нагармота, взбитые сливки, ваниль, бобы тонка, амбра.
Горький и терпкий
Ты часто злишься и негодуешь, участвуешь в интригах и ссорах. Эмоции ярости переполняют тебя. В теле скопилось много желчи, у которой горький вкус. Жизнь перестала тебя радовать. Отличным противоядием будет горький аромат. Минус на минус всегда дает плюс. Плохие эмоции как ветром сдует, а вместо этого будет покой и принятие.
Верхние ноты: роза.
Ноты сердца: свекла, ветивер.
Ноты базы: ладан.
Ванильные фрукты
Ты смотришь на мир сквозь розовые очки и пребываешь в иллюзиях. Ты всегда найдешь оправдание другим, включая мужчину, который не совсем хорошо к тебе относится. «У него был сложный день. Он занят, у него много работы, он плохо себя чувствует» — отговорок может быть много. Но правда другая. Жизнь не такая сладкая, как фрукты в ванильном сиропе, и тебе пора это признать. Но этого ты не хочешь. И продолжаешь пользоваться мегасладким и стойким ароматом, обманывая себя и создавая ощущение того, что все хорошо.
Верхние ноты: черная смородина, груша.
Средние ноты ирис, жасмин, апельсиновый цвет.
Базовые ноты: пачули, бобы тонка, ваниль, пралине.
Табачный
Ты сильная женщина и не скрываешь это. Ты за равноправие полов в этом мире. Идеально водишь машину, покупаешь себе дома и квартиры. А твоему бизнес-мышлению позавидует любой мужчина. Поэтому и ароматы ты выбираешь мужским характером — с нотами табака, алкоголя и кожи. Те, что могут носить только сильные личности.
Верхние ноты: бергамот, малина, персик, цветок апельсина.
Ноты сердца: гелиотроп, жасмин, ирис, роза, иланг-илан.
Ноты базы: амбра, табак, бензоин, ваниль, дубовый мох, кедр, кожа, мускус.
Цветочно-фруктовый со шлейфом
Ты любишь личное пространство и для тебя важно, чтобы его было много. Поэтому, когда ты выходишь в свет, дополнительное пространство создает твой аромат, образуя длинный шлейф до и после твоего появления. Для тебя также важно показать свою гендерную принадлежность — что ты женщина с большой буквы. Поэтому выбираешь то, что точно не выберет мужчина — фрукты и цветы, приправленные кофе и сладким сиропом.
Верхние ноты: кофе и какао.
Ноты сердца: абсолюта цветов апельсина и жасмина.
Ноты базы: пачули и ваниль.
Древесный
Тебе не хватает внутреннего стержня и опоры, и ты ищешь это в аромате. Поддерживаем тебя в этом выборе. Так жить гораздо лучше, чем искать опору в других людях и быть зависимой. Древесные ароматы успокаивают, придают уверенность в себе и хороши в любой сезон.
Верхние ноты: масло мадагаскарской гвоздики, корица.
Ноты сердца: египетская герань, роза, оррис.
Ноты базы: уд, бальзам копаху, ладан, сандал.
Фруктовый
Тебе нравятся простые и понятные вещи. Зачем усложнять мир, отношения и дела? Ты видишь самую суть вещей, поэтому так много успеваешь. Но у тебя бывают спады энергии. Пережить такие моменты тебе помогают фруктовые ароматы, напоминающие прохладный лимонад. С ними и силы возвращаются, и настроение улучшается. Именно аромат создает впечатление о вас как о суперпозитивном человеке.
Верхние ноты: клементин, бергамот, лимон, мангостин, красная смородина, ревень.
Ноты сердца: цветок бананового дерева, рододендрон, южная магнолия, цветок мандаринового дерева.
Ноты базы: ежевика, золотой крыжовник, семена мускатного ореха, цветок бальзового дерева.