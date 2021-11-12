Как сделать лицо худее с помощью макияжа: секреты визажистов
Макияж — самый доступный способ добиться лучшей версии себя, в том числе сделать лицо более утонченным и худым. Какие способы можно взять на вооружение — рассказывает marieclaire.ru.
Макияж — самый доступный способ добиться лучшей версии себя, в том числе сделать лицо более утонченным и худым. Какие способы можно взять на вооружение — рассказывает marieclaire.ru.
Большинство девушек всегда находятся в погоне за красотой. Обладательницы кудрявых волос хотят их выпрямить, а обладательницы прямых, наоборот, закрутить. Те, у кого полные щечки, хотят их уменьшить, а худые девушки, наоборот, часто мечтают сделать их полнее. И если с волосами справиться можно с помощью плойки и утяжка, то с лицом легко помогут специальные техники и декоративная косметика. Как с помощью макияжа сделать лицо худее — узнали у российского топ-визажиста Мальвины Магомедовой.
Один из самых важных моментов коррекции лица — грамотный выбор тонального средства, которое будет служить базой для последующей коррекции. Так как сам эффект худого лица построен на игре света, для его выполнения потребуются три средства. Темный и светлый корректор, а также тональный крем, которым вы пользуетесь на повседневной основе.
Важно помнить, что темные тона маскируют несовершенства и недостатки кожи, а светлые придают яркости и сияния.
Светлый корректор наносится над скулами, верхней губой и в зоне под бровями.
Темный наносится на зону лба, висков, под скулами и по линии подбородка.
Линии нанесения должны быть прямыми (а не выполненными круговыми движениями) и только на зоны, обозначенные выше.
Завершающий этап — растушевка нанесенных линий. Для этого необходимо использовать спонж и повседневный тональный крем. Движения должны быть аккуратными, чтобы не разрушить линии корректора.
Основной акцент «худого лица» сделайте на скулах. Помимо контуринга, о котором было сказано выше, можно использовать темный иллюминатор и обычные румяна. Линию необходимо провести из центра скулы до ушей. Румяна наносите снизу-вверх, а не наоборот.
Если вы хотите визуально уменьшить нос, нанесите прямые линии на обе стороны носа (от переносицы), используя при этом темную основу, и растушуйте их. Если вы хотите сделать нос короче и утонченнее, нанесите темный тон на кончик носа и растушуйте.
Важно также подчеркнуть линию челюсти. Проведите вдоль нее полосу темным корректором с последующей растушевкой по направлению вниз. Выполнять ее необходимо мягко, без четких границ.
Не забывайте также наносить тон на шею, чтобы он не сильно отличался от цвета лица.
Округлость лица помогут скрыть румяна. Нежно-розовые или персиковые румяна нанесите вдоль скулы чуть выше темного корректора пушистой кистью и растушуйте.
Избегайте бровей горизонтальной формы. Все горизонтальные линии делают лицо шире. Отдавайте предпочтение приподнятым бровям.
Уменьшить лицо также можно с помощью визуального увеличения глаз. Главные способы — стрелки, пышные ресницы и тени натуральных оттенков.
Все линии в «худом макияже» должны быть восходящими — тогда лицо будет выглядеть стройнее.