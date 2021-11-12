Как сделать лицо худее с помощью макияжа: секреты визажистов

Большинство девушек всегда находятся в погоне за красотой. Обладательницы кудрявых волос хотят их выпрямить, а обладательницы прямых, наоборот, закрутить. Те, у кого полные щечки, хотят их уменьшить, а худые девушки, наоборот, часто мечтают сделать их полнее. И если с волосами справиться можно с помощью плойки и утяжка, то с лицом легко помогут специальные техники и декоративная косметика. Как с помощью макияжа сделать лицо худее — узнали у российского топ-визажиста Мальвины Магомедовой.

Один из самых важных моментов коррекции лица — грамотный выбор тонального средства, которое будет служить базой для последующей коррекции. Так как сам эффект худого лица построен на игре света, для его выполнения потребуются три средства. Темный и светлый корректор, а также тональный крем, которым вы пользуетесь на повседневной основе.

Важно помнить, что темные тона маскируют несовершенства и недостатки кожи, а светлые придают яркости и сияния.

Светлый корректор наносится над скулами, верхней губой и в зоне под бровями.

Темный наносится на зону лба, висков, под скулами и по линии подбородка.

Линии нанесения должны быть прямыми (а не выполненными круговыми движениями) и только на зоны, обозначенные выше.

Завершающий этап — растушевка нанесенных линий. Для этого необходимо использовать спонж и повседневный тональный крем. Движения должны быть аккуратными, чтобы не разрушить линии корректора.

Основной акцент «худого лица» сделайте на скулах. Помимо контуринга, о котором было сказано выше, можно использовать темный иллюминатор и обычные румяна. Линию необходимо провести из центра скулы до ушей. Румяна наносите снизу-вверх, а не наоборот.

Если вы хотите визуально уменьшить нос , нанесите прямые линии на обе стороны носа (от переносицы), используя при этом темную основу, и растушуйте их. Если вы хотите сделать нос короче и утонченнее, нанесите темный тон на кончик носа и растушуйте.

Важно также подчеркнуть линию челюсти. Проведите вдоль нее полосу темным корректором с последующей растушевкой по направлению вниз. Выполнять ее необходимо мягко, без четких границ.