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Как сделать лицо худее с помощью макияжа: секреты визажистов

Макияж. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Макияж — самый доступный способ добиться лучшей версии себя, в том числе сделать лицо более утонченным и худым. Какие способы можно взять на вооружение — рассказывает marieclaire.ru.

Большинство девушек всегда находятся в погоне за красотой. Обладательницы кудрявых волос хотят их выпрямить, а обладательницы прямых, наоборот, закрутить. Те, у кого полные щечки, хотят их уменьшить, а худые девушки, наоборот, часто мечтают сделать их полнее. И если с волосами справиться можно с помощью плойки и утяжка, то с лицом легко помогут специальные техники и декоративная косметика. Как с помощью макияжа сделать лицо худее — узнали у российского топ-визажиста Мальвины Магомедовой.

Один из самых важных моментов коррекции лица — грамотный выбор тонального средства, которое будет служить базой для последующей коррекции. Так как сам эффект худого лица построен на игре света, для его выполнения потребуются три средства. Темный и светлый корректор, а также тональный крем, которым вы пользуетесь на повседневной основе.

Важно помнить, что темные тона маскируют несовершенства и недостатки кожи, а светлые придают яркости и сияния.

  • Светлый корректор наносится над скулами, верхней губой и в зоне под бровями.

  • Темный наносится на зону лба, висков, под скулами и по линии подбородка.

Линии нанесения должны быть прямыми (а не выполненными круговыми движениями) и только на зоны, обозначенные выше.

Завершающий этап — растушевка нанесенных линий. Для этого необходимо использовать спонж и повседневный тональный крем. Движения должны быть аккуратными, чтобы не разрушить линии корректора.

  • Основной акцент «худого лица» сделайте на скулах. Помимо контуринга, о котором было сказано выше, можно использовать темный иллюминатор и обычные румяна. Линию необходимо провести из центра скулы до ушей. Румяна наносите снизу-вверх, а не наоборот.

  • Если вы хотите визуально уменьшить нос, нанесите прямые линии на обе стороны носа (от переносицы), используя при этом темную основу, и растушуйте их. Если вы хотите сделать нос короче и утонченнее, нанесите темный тон на кончик носа и растушуйте.

  • Важно также подчеркнуть линию челюсти. Проведите вдоль нее полосу темным корректором с последующей растушевкой по направлению вниз. Выполнять ее необходимо мягко, без четких границ.

  • Не забывайте также наносить тон на шею, чтобы он не сильно отличался от цвета лица.

  • Округлость лица помогут скрыть румяна. Нежно-розовые или персиковые румяна нанесите вдоль скулы чуть выше темного корректора пушистой кистью и растушуйте.

  • Избегайте бровей горизонтальной формы. Все горизонтальные линии делают лицо шире. Отдавайте предпочтение приподнятым бровям.

  • Уменьшить лицо также можно с помощью визуального увеличения глаз. Главные способы — стрелки, пышные ресницы и тени натуральных оттенков.

  • Все линии в «худом макияже» должны быть восходящими — тогда лицо будет выглядеть стройнее.

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