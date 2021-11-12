Фитнес-тренеры назвали необходимое количество занятий в неделю

По словам экспертов, имена которых не указываются, сначала нужно определиться с целью занятий, а уже исходя из этого выбирать оптимальную нагрузку. Одним из важных критериев они также назвали изначальный уровень физической подготовки.

Например, если человек планирует повысить выносливость, рекомендуется каждый день заниматься аэробными упражнениями: ходьбой, бегом, ездой на велосипеде или плаванием. В этом случае будет достаточно от одной до трех тренировок в неделю, пишет Lenta.ru.

При силовых тренировках рекомендуется давать себе больше времени на отдых. Не стоит прорабатывать одни и те же группы мышц каждый день — телу нужно восстанавливаться. В этом случае помогут две-четыре тренировки в неделю.