«В бутылке вина примерно 700 калорий. Так что лучше бы тортик съели»,

Питание в осенне-зимний сезон

Чай с лимоном и имбирем поможет мне укрепить иммунитет? Как тут не сжечь желудок?

Ксения подчеркивает: витамин С важен для иммунитета. Однако оттого, что мы будем обильно пить и есть цитрусовые - мало что изменится в организме. «Это просто полезненько. Конечно, витамины полезны!» - говорит преподаватель RSU.

"Иммунитет не какое-то простецкое создание - лимончик съели, и иммунитет повысился. Но это такая сложная структура, что те же самые иммунологи признаются, что об иммунитете еще не знают всего полностью и в ближайшее время нас ожидает куча новых открытий", - говорит Ксения, пишет RUS.TVNET.lv.

Более того, она добавляет, что при симптомах заболевания любой горячий напиток улучшает самочувствие. На какое-то время становится легче, уменьшается заложенность носа и боли в горле. «Вот так это действует. Пейте! Очень полезно, но если чувствуете, что от изобилия цитрусовых начинаются боли в желудке или кислота поднимается в горло - уменьшайте свой фанатизм!» - советует специалист.

В то же время Ксения подчеркивает: болеть - нормально. «Человеческий организм так устроен, что время от времени мы болеем и несколько простудных заболеваний в год - абсолютно нормальное явление для иммунитета. Так и должно быть. Если их [заболеваний] много, то только тогда стоит задуматься и идти к иммунологу». Кроме того, повышенный иммунитет - крайность, которая тоже не несет ничего хорошего.

«Реактивный повышенный иммунитет - это аллергия. Механизм такой: если у человека аллергия на орехи, он их ест, и иммунитет начинает на них реагировать так, будто бы это серьезная болезнь».

На что из еды мне стоит обратить внимание особенно в осенние и зимние месяцы?

Как выяснилось из беседы с Ксенией - на все. Питание зимой ничем не должно отличаться от летнего.

«Конечно, на практике это по-другому. Зимой люди любят закидываться карбонадами, картошечкой и чем-то более жирным, но это психологическое, а не физиологическое. Мы больше не живем на хуторах, свежие овощи доступны весь год», - говорит Ксения, добавляя сюда же и сладкое.

Главное, на что она советует обратить внимание:

качественные источники белка (например, мясо курицы, индейки и молочные продукты).

Они дадут чувство сытости. Кроме того, специалист рекомендует выбирать молочные продукты с большей жирностью - в них больше кальция.

бобовые (например, горошек, чечевица и соя).