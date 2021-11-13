«В бутылке вина примерно 700 калорий. Так что лучше бы тортик съели»,

Магазинные огурцы и помидоры зимой не так полезны как летом. Правда?
Это миф. Однако доля правды в нем есть: «в овощах, которые бабушка вырастила под солнцем, чуть больше витаминов, антиоксидантов и минеральных веществ. Если это выросло в теплице, то есть вероятность, что каких-то витаминов или антиоксидантов там чуть меньше. Но эта разница настолько минимальна, что это не имеет вообще никакого значения.
То, что они невкусные - это еще не значит, что они не содержат витаминов.
Ешьте с чистой совестью - лучше любые овощи и фрукты, чем их нехватка. Если прям совсем-совсем боитесь пестицидов - снимайте кожуру со всех овощей. Но на самом деле нет даже такой необходимости», - пояснила Ксения.
Пищевые привычки, добавки и «ритуалы»
Модная сейчас добавка - питьевой коллаген. Действенно?
Коллаген - обычный белок, который составляет основу соединительной ткани. Он обеспечивает эластичность и гидратацию кожи. С возрастом мы теряем коллаген и потому появляются морщины. В последние годы пищевая добавка, зачастую в виде порошков, стала чрезвычайно популярна.
«Но зачем покупать дорогущие препараты, когда коллаген содержится в самых простых блюдах?! Например, едите курицу - сгрызите ее хрящик! Куриная шкурка, которую все выбрасывают, холодец - это 100-процентный коллаген. Пьем бульончик из говядины - и готово», - отмечает специалист. Так что даже борщ на говяжьей косточке даст организму свою дозу коллагена.
Завтрак - главный прием пищи?
Специалист рассказывает, что здесь мнения делятся. Исследования проводились и на детях, и на взрослых. Было доказано, что детям завтрак дает концентрацию в первой половине дня и способствует лучшим оценкам. Если говорить о взрослых, то так и не было стопроцентно доказано, что он приносит тот же эффект. Тут уже индивидуально:
«Скажу так: организм не глупый!
Есть люди, у которых, когда они просыпаются - дырка в желудке и они идут сразу есть, они чувствуют, что им надо. А есть те, кто просыпается и у них тошнота, они вообще не могут ничего съесть. Если ваш завтрак будет в 12 - ничего страшного. Главное - брутально не пропускать приемы пищи, чтобы не было такого, что без завтрака ушли, а в восемь вечера начали сметать все подряд».
Стакан воды утром натощак - хорошо?
«Это просто стакан воды, - отмечает Ксения. - Пить, конечно, надо. 30 мл жидкости на один кг веса, но пить воду натощак - необязательно. Скорее, такой ритуал».
Ксения подчеркивает: нужно. «Ужин может быть за три-четыре часа до сна. Не есть после 18:00 - это что-то советское. Когда-то придумали, приняли за правду, но у этого вообще обоснования нет».
Есть и не толстеть - реально ли и как?
Так и должно быть, отмечает специалист по питанию. «При условии, что у человека здоровый обмен веществ, щитовидная железа, печень и почки».