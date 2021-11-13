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«В бутылке вина примерно 700 калорий. Так что лучше бы тортик съели»

ФОТО: Shutterstock/Xeniia X

«Лучше бы тортик съели» - такой ответ тоже иногда можно услышать от специалиста по питанию и преподавателя Рижского университета им. Страдиня (RSU) Ксении Андрияновой. Обсудили с экспертом наболевшее «не есть после шести» и «есть и не толстеть», а также актуальный вопрос питания в осенне-зимний сезон.

Питание в осенне-зимний сезон

Чай с лимоном и имбирем поможет мне укрепить иммунитет? Как тут не сжечь желудок? 

Ксения подчеркивает: витамин С важен для иммунитета. Однако оттого, что мы будем обильно пить и есть цитрусовые - мало что изменится в организме. «Это просто полезненько. Конечно, витамины полезны!» - говорит преподаватель RSU.

"Иммунитет не какое-то простецкое создание - лимончик съели, и иммунитет повысился. Но это такая сложная структура, что те же самые иммунологи признаются, что об иммунитете еще не знают всего полностью и в ближайшее время нас ожидает куча новых открытий", - говорит Ксения, пишет RUS.TVNET.lv.

Более того, она добавляет, что при симптомах заболевания любой горячий напиток улучшает самочувствие. На какое-то время становится легче, уменьшается заложенность носа и боли в горле. «Вот так это действует. Пейте! Очень полезно, но если чувствуете, что от изобилия цитрусовых начинаются боли в желудке или кислота поднимается в горло - уменьшайте свой фанатизм!» - советует специалист.   

В то же время Ксения подчеркивает: болеть - нормально. «Человеческий организм так устроен, что время от времени мы болеем и несколько простудных заболеваний в год - абсолютно нормальное явление для иммунитета. Так и должно быть. Если их [заболеваний] много, то только тогда стоит задуматься и идти к иммунологу». Кроме того, повышенный иммунитет - крайность, которая тоже не несет ничего хорошего.

«Реактивный повышенный иммунитет - это аллергия. Механизм такой: если у человека аллергия на орехи, он их ест, и иммунитет начинает на них реагировать так, будто бы это серьезная болезнь». 

На что из еды мне стоит обратить внимание особенно в осенние и зимние месяцы? 

Как выяснилось из беседы с Ксенией - на все. Питание зимой ничем не должно отличаться от летнего. 

«Конечно, на практике это по-другому. Зимой люди любят закидываться карбонадами, картошечкой и чем-то более жирным, но это психологическое, а не физиологическое. Мы больше не живем на хуторах, свежие овощи доступны весь год», - говорит Ксения, добавляя сюда же и сладкое. 

Главное, на что она советует обратить внимание:

  • качественные источники белка (например, мясо курицы, индейки и молочные продукты).

Они дадут чувство сытости. Кроме того, специалист рекомендует выбирать молочные продукты с большей жирностью - в них больше кальция.

  • бобовые (например, горошек, чечевица и соя).

Выбирая зерновые, у которых «вокруг зернышка еще осталась оболочка», вы одним выстрелом убиваете двух зайцев, ведь в них содержится как растительный белок, так и клетчатка. «Она не усваивается в организме, но она выполняет очень много полезных функций: как скраб чистит наш желудочно-кишечный тракт, замедляет всасывание сахара и является отличной профилактикой сахарного диабета второго типа и онкологических заболеваний, - поясняет специалист по питанию. - Покупайте рис не белый, а дикий, хлеб не белый, а зерновой, черный. И, скажем, овсянку не раздробленную мелкую, которая за минуту готова, а цельную, настоящую, хорошую, у которой видно, что есть остатки оболочки».

Магазинные огурцы и помидоры зимой не так полезны как летом. Правда? 

Это миф. Однако доля правды в нем есть: «в овощах, которые бабушка вырастила под солнцем, чуть больше витаминов, антиоксидантов и минеральных веществ. Если это выросло в теплице, то есть вероятность, что каких-то витаминов или антиоксидантов там чуть меньше. Но эта разница настолько минимальна, что это не имеет вообще никакого значения.

То, что они невкусные - это еще не значит, что они не содержат витаминов.

Ешьте с чистой совестью - лучше любые овощи и фрукты, чем их нехватка. Если прям совсем-совсем боитесь пестицидов - снимайте кожуру со всех овощей. Но на самом деле нет даже такой необходимости», - пояснила Ксения. 

Пищевые привычки, добавки и «ритуалы»

Модная сейчас добавка - питьевой коллаген. Действенно? 

Коллаген - обычный белок, который составляет основу соединительной ткани. Он обеспечивает эластичность и гидратацию кожи. С возрастом мы теряем коллаген и потому появляются морщины. В последние годы пищевая добавка, зачастую в виде порошков, стала чрезвычайно популярна. 

«Но зачем покупать дорогущие препараты, когда коллаген содержится в самых простых блюдах?! Например, едите курицу - сгрызите ее хрящик! Куриная шкурка, которую все выбрасывают, холодец - это 100-процентный коллаген. Пьем бульончик из говядины - и готово», - отмечает специалист. Так что даже борщ на говяжьей косточке даст организму свою дозу коллагена. 

Завтрак - главный прием пищи? 

Специалист рассказывает, что здесь мнения делятся. Исследования проводились и на детях, и на взрослых. Было доказано, что детям завтрак дает концентрацию в первой половине дня и способствует лучшим оценкам. Если говорить о взрослых, то так и не было стопроцентно доказано, что он приносит тот же эффект. Тут уже индивидуально:

«Скажу так: организм не глупый! 

Есть люди, у которых, когда они просыпаются - дырка в желудке и они идут сразу есть, они чувствуют, что им надо. А есть те, кто просыпается и у них тошнота, они вообще не могут ничего съесть. Если ваш завтрак будет в 12 - ничего страшного. Главное - брутально не пропускать приемы пищи, чтобы не было такого, что без завтрака ушли, а в восемь вечера начали сметать все подряд». 

Стакан воды утром натощак - хорошо? 

«Это просто стакан воды, - отмечает Ксения. - Пить, конечно, надо. 30 мл жидкости на один кг веса, но пить воду натощак - необязательно. Скорее, такой ритуал». 

Есть после 18:00 можно? 

Ксения подчеркивает: нужно. «Ужин может быть за три-четыре часа до сна. Не есть после 18:00 - это что-то советское. Когда-то придумали, приняли за правду, но у этого вообще обоснования нет».

Есть и не толстеть - реально ли и как? 

Так и должно быть, отмечает специалист по питанию. «При условии, что у человека здоровый обмен веществ, щитовидная железа, печень и почки». 

«Человек не создан для того, чтобы мы наслаждались едой. К сожалению. Мы, конечно, это очень любим, но природа нас запрограммировала так, чтобы мы всегда были голодны и двигались. Как раньше: мамонта словили - на неделю мясо есть. Мамонта нет - голодные бегаем и ищем. Природа думала, что мы будем делать так, она не ожидала, что мы построим магазины и рестораны». 

Могу ли я есть после тренировки? 

Это вопрос, к которому нужно подключить и спортивного врача, но кратко ответ преподавателя RSU звучит так: все зависит от вида спорта. 

Если это силовые тренировки (тот же тренажерный зал) и цель - набрать мышечную массу, то лишним не будет через какое-то время принять белковый коктейль.

Если это аэробные тренировки (бег, гребля, аэробика) и цель - похудеть, то после занятий даже лучше приняться за «адекватный» прием пищи.

Ксения поясняет: «Вопрос не в том, во сколько после тренировки вы съели, а в том, что вы съели. Особенно новичкам. Очень часто они идут на аэробную нагрузку и им кажется, что не будут теперь два часа есть. Что происходит: они приходят домой и чувствуют такой ненормальный голод, что сносят все полки с едой. Почему? Потому что образовался энергетический дефицит. Особенно если организм не привык - он сходил на тренировку, а ему хоба - 400 калорий резко убрали! Он в шоке, ему надо восполнить, теперь мамонта не будет! И поэтому люди переедают. А вот если бы человек после тренировки выпил тот же свежевыжатый сок, он бы уже получил полезные углеводы и не было бы такого дикого жора», - поясняет Ксения, добавляя, что универсальных советов тут нет. «Все нужно пропускать через себя и профессионала, который ведет вас через этот путь». 

Алкоголь зло?

[Прим. ред.: речь не идет об алкоголизме]

«Смотря у кого мы спросим. Кардиолог скажет, что в красном вине антиоксиданты и они в небольшом количестве полезны для сердца. Психиатр скажет, что любое количество алкоголя пагубно влияет на состояние - особенно на фазы сна. Поэтому если вы думаете, что алкоголь поможет заснуть - вам только кажется, потому что сон будет более некачественным. Репродуктолог скажет, что один бокал вина убивает ваши сперматозоиды и яйцеклетки», - поясняет Ксения.

В свою очередь как специалист по питанию Андриянова отмечает, что, например, при том же похудении, алкоголь - именно те калории, которые мы не замечаем.

«В бутылке вина примерно 700 калорий. Так что лучше бы тортик съели»,

- утверждает Ксения. 

С точки зрения питания еще пиво содержит небольшое количество витаминов группы В. Но какой-то явно выраженной пользы и оно не несет. 

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