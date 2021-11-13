СМОТРИ ⟩ Одна из самых красивых эстонских актрис наслаждается отпуском мечты

Так как в Эстонии вечера становятся все более холодными, многие решают перебраться в теплые края или хотя бы на время продлить ощущение тепла. Так, например, сейчас наслаждается живописными итальянскими краями эстонская актриса Ингрид Маргус, которая стала известной по таким сериалам, как «Kättemaksukontor», «Litsid» и «Naiste sõda». Вместе с ней путешествует художник и ее избранник Мартин Саар.