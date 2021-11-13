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СМОТРИ ⟩ Одна из самых красивых эстонских актрис наслаждается отпуском мечты

Ингрид Маргус ФОТО: Imago/ScanPix

Пока в Эстонии начинаются холода и можно уже наблюдать минусовую температуру на термометре, актриса Ингрид Маргус (27) наслаждается чудесным отдыхом в солнечной Италии.

Так как в Эстонии вечера становятся все более холодными, многие решают перебраться в теплые края или хотя бы на время продлить ощущение тепла. Так, например, сейчас наслаждается живописными итальянскими краями эстонская актриса Ингрид Маргус, которая стала известной по таким сериалам, как «Kättemaksukontor», «Litsid» и «Naiste sõda». Вместе с ней путешествует художник и ее избранник Мартин Саар.

Актриса делится красивы кадрами из путешествия в социальных сетях. Смотрите, какая красота!

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