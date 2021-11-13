От резиновых сапог до ковбоев: шесть пар обуви, которые будут задавать тренд этой зимой

Так что выбирая зимнюю обувь, обращайте внимание не только на дизайн, но и на практичность, ведь любая пара — это некое вложение в свой гардероб.

В то время как в прошлом году особое внимание уделялось классике, в этом сезоне наблюдается возврат к «легкомысленным» и комфортным моделям, которые смогут прослужить не один год.

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А вот и список самых модных сапог на сезон осень-зима 2021-2022:

1. Платформа

Тренды из 1970-х возвращаются в индустрию моды. Бренды представили в своих коллекциях современные версии сапог на платформе. Если летом дизайнеры экспериментировали с туфлями и босоножками на стойком каблуке и массивной платформе, то зимой их любовь трансформировалась в трендовые ботильоны и сапоги. На обновление обувного гардероба вдохновляют модные сапоги-чулки из разноцветного вязаного трикотажа на широкой платформе от Prada. В то же время Molly Goddard предлагают стойкие сапоги в золотом оттенке, а Versace показывает эффектные варианты на высоком каблуке с обновленной монограммой бренда.

2. Ковбойские сапоги

Подобная обувь — отличная инвестиция, поскольку она регулярно возвращается в моду.

3. Улучшенные резиновые сапоги

Очевидно, осень (и зима) — время дождей. И мода на резиновую обувь тут очень кстати. Тренд возник пару сезонов назад, но не думает нас покидать. Еще бы, дизайнеры сами, наверное, не прочь погулять по лужам в чем-то непромокаемом, будь то классические резиновые сапоги (часто жокейского фасона), галоши или дутые сапоги из нейлона с резиновой накладкой. Все массивное, гипертрофированное и в целом неуклюжее только приветствуется.

4. Луноходы, или дутики

Свою роль сыграли и нулевые — в середине-конце 2000-х в дутиках ходили на светские мероприятия Виктория Бекхэм и (конечно же) Пэрис Хилтон. Что еще красноречивее объясняет внезапное возвращение луноходов в трендрепорты текущего сезона. Поверьте, в такой обуви вам никакой мороз не будет страшен.

5. Шнуровка

Грубые ботинки на шнуровке уже давно стали новой классикой. Это один из самых любимых модницами и универсальных видов обуви. Мы привыкли носить их и с летящими платьями, и с потертыми кожаными куртками, и даже со строгими костюмами. Современные ботинки на шнуровке могут быть очень разными. Среди самых трендовых моделей этого сезона нужно в первую очередь отметить хайкеры. Обувь, изначально созданная для увлеченных туристов, постепенно перекочевала и в повседневный гардероб. Теперь мы носим их со стегаными куртками и укороченными пуховиками, а зимой обязательно переобуемся в меховую версию любимой обуви.

6. Высокие сапоги с острым носом