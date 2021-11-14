Названы самые частые ошибки при варке макарон

По словам экспертов, одна из самых частых ошибок при варке макарон — добавление оливкового масла. Оно не смешивается с водой, а просто поднимается на поверхность, поэтому в нем нет смысла, пишет Lenta.ru.

Также не следует использовать слишком маленькую кастрюлю. Кампе и Тис утверждают, что макароны нужно варить в большом количестве воды: более полутора литров на 100 грамм макаронных изделий.

Нужно мешать макароны время от времени и обязательно дожидаться, пока вода полностью закипит. «Прежде чем погрузить макароны в воду, дождитесь ее кипения. Так вы сможете четко соблюсти время приготовления. В противном случае будет трудно понять, когда макароны готовы», — объяснила Кампе.

Эксперты считают, что соль лучше добавлять сразу, как кастрюля ставится на огонь — так она однородно растворится сначала в горячей воде, а затем в макаронных изделиях.