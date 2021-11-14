Одна Сатана! Самые безумные парочки по знаку зодиака

Близнецы и Овен

Близнецы в принципе умеют приспосабливаться, и способны ужиться практически с любым знаком зодиака. Что касается союза с храбрым и импульсивным Овном, то их жизнь превращается в захватывающее приключение. Для этой парочки не бывает ничего безумного или странного, сплошное веселье и интересное времяпровождение. Овны любят проживать свою жизнь ярко и энергично, Близнецы с легкостью улавливают их задор, и во всем поддерживают. Будь то просмотр ужастика с поеданием чипсов или внезапная поездка в горы, пишет Mixnews.lv.

Рыбы и Телец

Рыбы способны найти в лице Тельца родственную душу. Оба чувствительные, Телец немного сдержанный. В таком союзе Рыбы смогут не прятать свои чудачества, и будут знать, что их поймут, поддержат и примут в любом их настроении.

Стрелец и Близнецы

Просто праздничный союз. Стрельцы не могут усидеть на месте, им нужны путешествия, веселые вечера с друзьями, сумасшедшие поступки, Близнецы вообще согласны на что угодно, лишь бы не киснуть дома. Близнецам нравится, что партнер оптимистичный и импульсивный, Стрельцу, что вторая половинка гибкая и остроумная. Ради веселья они могут попробовать что угодно, причем им будет все равно что это может выглядеть странновато со стороны.

Скорпион и Рак

Скорпион невероятно страстный знак зодиака, Рак – добрый и умеющий любить по-настоящему. Когда эти двое встречаются, они с первых минут чувствуют, что словно знакомы лет сто как минимум. Хоть они и разные, но у них получается построить корабль любви, который будет заплывать на самые неизведанные территории.

Лев и Лев

Думаете, два короля не смогут ужиться вместе? А вот и смогут! Они будут постоянно дурачиться, проводить время безумно, придумывая для себя все более необычные развлечения. Оба будут восхищаться друг другом, и добиваться целей, поддерживая партнера во всех начинаниях.

Рыбы и Дева

Две креативные личности, и союз между ними похож на настоящее волшебство. Рыбы будут сомневаться, думая, а не слишком ли безрассудно все, что в паре происходит, но Дева со своим аналитическим умом будет доказывать, что все, напротив, просто прекрасно!

Весы и Стрелец

Когда энергичность Стрельца соединяется с терпимостью Весов, все просто выходит из-под контроля. А это превращает отношения в паре в настоящее сплошное безумное приключение.

Стрелец и Овен

Такой союз – настоящее взрывоопасное безумие! Это, если держать вместе спички и бензин. Каждое приключение на своем пути Овен и Стрелец, словно огромное пламя, будут «пожирать», получая удовольствие от происходящего, и вспоминая, как им было вместе хорошо.

Козерог и Водолей

Новаторское мышление Водолея прекрасно сочетается со стремлением к совершенству Козерога. Это побуждает последнего не бояться выходить за рамки. Вот тогда все, что происходит в союзе, становится странным и превращается в настоящее безумство!

Водолей и Близнецы

А тут новаторское мышление Водолея отлично сочетается с креативностью Близнецов. В паре даже самая странная идея начинает звучать просто гениально. Никаких правил, пусть вся жизнь будет сплошным весельем.

Рыбы и Рыбы