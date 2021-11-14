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Семейный врач Кармен Йоллер: женщины, рожающие дома, должны вызывать скорую

Кармен Йоллер. ФОТО: Margus Johanson

Недавно в программе Pealtnägija вышел сюжет о двух женщинах, родивших дома, которые оказались в сложной ситуации с получением удостоверения личности на ребенка. Семейный врач Кармен Йоллер выступила в поддержку медперсонала, ведь они не сделали ничего плохого.

На этой неделе программа Pealtnägija рассказала всем нам очень поучительную историю. В частности, две родившие в домашних условиях женщины заявили, что их детям по какой-то причине не хотели выдавать документ, удостоверяющий личность, пишет Elu24.

«Все прошло бы гладко, если бы они обратились в скорую помощь, которая зафиксировала бы роды и провела первичный осмотр ребенка и матери», - объясняет Йоллер в своем сообщении в Facebook.

Она не понимает, почему справка считается просто бумажкой, написанной врачом. «На самом деле сертификат - это документ, имеющий юридическую силу, к которому никогда не следует относиться легкомысленно!»

Йоллер подчеркивает, что врачи не считают, что все домашние роды означают кражу ребенка, но, к сожалению, такое тоже случается.

«Вот почему мы обязаны доказать, что в таких деликатных случаях все в порядке. Если врач не может этого доказать, дело передается в суд. Например, если у умершего человека есть признаки насилия или прошло уже много времени после смерти, следует обратиться в полицию, а не к врачу», - сказал она.

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