Как недорого избавиться от прыщей и еще восемь лайфхаков, которые могут пригодиться вам в обычной жизни.

Пятна на одежде

Перекись водорода легко справится с пятнами от грязи, вина или ягод. Лучше всего выводить пятно сразу, как только оно появилось, смочив грязное место небольшим количеством перекиси. Одежду со старым пятном нужно предварительно замочить на 20 минут в мыльном растворе, пишет Mixnews.lv.

Прыщи

Мало кто знает, что зубную пасту можно использовать в качестве средства от прыщей. Нанеси немного пасты на воспаленный участок кожи, она снимет покраснение и ускорит заживление.

Если нужно успокоиться

Ученые доказали, что складывание вещей имеет терапевтический эффект: это успокаивает и приводит мысли в порядок. Если ты чем-то расстроен или обеспокоен, попробуй сложить стопку полотенец, и тебе обязательно станет легче.

Чтобы остановить кровотечение

Можно воспользоваться обычными гигиеническими тампонами, конечно, если они окажутся у тебя под рукой.

Отмыть краску с рук

В этом поможет пена для бритья — нанеси немного средства на грязное место, потри и с легкостью смой краску.

Если запутались волосы

Для решения этой проблемы можно воспользоваться медицинским спиртом. Нанеси несколько капель на узелок и слегка потри его. Через минуту ты сможешь с легкостью расчесать волосы.

Лимон вместо соли

Благодаря своей кислотности лимон является замечательной альтернативой обычной соли. Если ты решил отказаться от ее употребления, добавь в свой рацион лимон!

Если болит голова