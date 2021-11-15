В конкурс «Мисс мира» вернули самую сексуальную часть

Руководители «Мисс мира» приняли решение исключить дефиле в купальниках из перечня выступлений семь лет назад, в 2014 году. Как объяснил директор американского этапа конкурса Крис Уилмер (Chris Wilmer), поклонники состязания хотели видеть не только красивое тело, но и внутренний мир. Организаторов тревожила социальная составляющая конкурса: так как «Мисс мира» — это скорее посол мира, чем королева красоты.