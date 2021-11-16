Вы точно это делаете: десять ошибок в уходе за волосами
Рассказываем, почему не стоит выдергивать седые волосы и бояться сульфатов.
Рассказываем, почему не стоит выдергивать седые волосы и бояться сульфатов.
В течение жизни человека его волосы полностью обновляются около 25 раз, но неправильный уход может сократить этот цикл и привести к выпадению. Чтобы сохранить красоту волос, одни стригутся по Луне, другие тратят целое состояние у парикмахера. Где правда, а где мифы, рассказывает российский колорист Анна Пинес.
В погоне за красивой шевелюрой, мы готовы верить во все, что угодно: мыть волосы дегтярным мылом, чтобы не было перхоти или стричься исключительно на растущую Луну. Но не все, о чем говорят подруги и пишут в Instagram правда. В некоторых моментах надо разобраться раз и навсегда.
Двойное мытье
Высокая температура воды не повышает эффективность мытья головы. Горячая способствует вымыванию оттенка — окрашенные волосы потускнеют. У блондинок вместе с насыщенностью цвета пострадает еще и структура волоса.
Важно правильно подобрать и уходовые средства - маски, бальзамы, кондиционеры. Если они содержат большое количество пленкообразующих компонентов, волосы станут более гладкими, но тяжелыми, и визуально будут казаться грязными. Кроме того, некоторые силиконовые соединения создают на морозе эффект резины - концы становятся хрупкими, ломаются. Грамотно подобранная маска способна решить множество проблем, но выбор ухода лучше доверить профессионалу.
Вопреки всем мифам — расчесывать влажные волосы можно. Безопасным этот процесс делают специальные расчески, они аккуратно распутывают даже длинные волосы. А еще, существуют массажные щетки для волос, которые предназаначены для использования в душе и распределения масок. В общем, расчесывайте на здоровье, только правильными расческами.
Термозащита и сушка
Много заблуждений существует о сушке волос. Здесь имеют значение траектория движения фена и термозащита. Последняя предотвращает повреждения, которые возникают при воздействии высокой температуры: при нагревании в структуре волоса образуются пузырьки воды, которые мгновенно испаряются, приводя к ломкости и сухости. То же самое происходит, если поток воздуха направлен перпендикулярно полотну волос — всегда перемещайте фен по касательной, от корней к кончикам.
Одновременное применение сразу нескольких стайлинговых средств делает прическу лучше. Например, пудра для прикорневого объема поднимет волосы, а продукт для разглаживания длины и средство-протектор на концах подчеркнет и защитит их красоту. Закрепить результат можно лаком. Укладка будет держаться дольше и при этом выглядеть восхитительно. Не бойтесь использовать несколько средств одновременно, чтобы волосы были не просто уложены, но и защищены.
Здесь тоже важно разобраться, чтобы сохранить красоту волос и не верить в предрассудки и рассказы подруг.
Существуют прически, которые вредят волосам
Это правда. Лучшей иллюстрацией являются профессиональные танцоры. Чаще всего они делают максимально гладкий пучок, при котором создается высокое натяжение, и волосы фактически выдергиваются, как при эпиляции. Нарушается зона роста и сцепка с дермальным сосочком, к которому прикрепляется волосяная луковица. Как следствие — теряется густота и качество волос.
Волосы привыкают к шампуню
«Волосы привыкли к уходу, пора его менять», — так мы думаем, когда перестаем видеть эффект от любимого шампуня или маски, но дело не в привыкании. Состояние кожи головы и волос подвержено изменениям. Причин множество: скачки гормонального фона, влажность воздуха, приём лекарственных препаратов, чередование времен года и прочее. Поэтому периодическая смена ухода естественна и необходима.
Многие считают, что лучше не использовать фен, а дать волосам высохнуть естественным путем. Правда, если перед сушкой нанести термозащиту, никаких негативных последствий не будет. Прохладный поток воздуха даже поможет закрыть чешуйки и сохранить красивый объем.
Только натуральный шампунь
Многих пугает слово «сульфаты». Мы долго стоим в косметическом магазине и вчитываемся в состав шампуней, чтобы вычислить этот компонент. Правда в том, что сульфаты не портят волосы - это миф. Сульфаты помогают хорошо очистить волосы от пыли и укладочных средств, а силиконы дарят гладкость и блеск. Так что, лучше чередовать органические шампуни и обычные.
Это миф — седых волос не становится больше, если их выдергивать. Их можно выдергивать, но это никак не повлияет на процесс поседения, разве что, визуально. Так что, если у вас на виске один седой волос, который раздражает, уберите и забудьте.
Многие девушки задаются этим вопросом, а некоторые уверенно тратят всю зарплату на профессиональный уход. Где правда? Она в том, что важно и то, и другое. Профессионал поможет сделать глубокое восстановление, но результат должны сохранить вы сами при помощи домашнего ухода.
Салонный уход
Салонные процедуры выполняются после диагностики, точно подбираются под тип волос, предполагают использование специальных приспособлений, которые улучшают проникновение в структуру волос компонентов косметических средств. Словом, это сложный и целенаправленный уход с гарантированным эффектом.
Процедуры в собственной ванной можно приблизить по качеству к салонному, но для этого придется приобрести огромный арсенал профессиональных средств. Дело в том, что состояние кожи головы и волос у одного и того же человека может меняться несколько раз даже в течение одного месяца, и литровые флаконы косметики будут неделями стоять на полке без дела. Плюс нужно научиться самостоятельно диагностировать потребности волос, делать это своевременно. Если вы готовы к такому подходу, можете смело брать ответственность за красоту волос на себя.