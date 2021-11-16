Вы точно это делаете: десять ошибок в уходе за волосами

Здесь тоже важно разобраться, чтобы сохранить красоту волос и не верить в предрассудки и рассказы подруг. Существуют прически, которые вредят волосам

Это правда. Лучшей иллюстрацией являются профессиональные танцоры. Чаще всего они делают максимально гладкий пучок, при котором создается высокое натяжение, и волосы фактически выдергиваются, как при эпиляции. Нарушается зона роста и сцепка с дермальным сосочком, к которому прикрепляется волосяная луковица. Как следствие — теряется густота и качество волос. Волосы привыкают к шампуню

«Волосы привыкли к уходу, пора его менять», — так мы думаем, когда перестаем видеть эффект от любимого шампуня или маски, но дело не в привыкании. Состояние кожи головы и волос подвержено изменениям. Причин множество: скачки гормонального фона, влажность воздуха, приём лекарственных препаратов, чередование времен года и прочее. Поэтому периодическая смена ухода естественна и необходима.

Фен — это опасно

Многие считают, что лучше не использовать фен, а дать волосам высохнуть естественным путем. Правда, если перед сушкой нанести термозащиту, никаких негативных последствий не будет. Прохладный поток воздуха даже поможет закрыть чешуйки и сохранить красивый объем. Только натуральный шампунь

Многих пугает слово «сульфаты». Мы долго стоим в косметическом магазине и вчитываемся в состав шампуней, чтобы вычислить этот компонент. Правда в том, что сульфаты не портят волосы - это миф. Сульфаты помогают хорошо очистить волосы от пыли и укладочных средств, а силиконы дарят гладкость и блеск. Так что, лучше чередовать органические шампуни и обычные.