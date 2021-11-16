Процедуры не работают? Пять факторов, которые влияют на состояние кожи изнутри

Дефицит витаминов и микроэлементов

Увы, от нехватки нутриентов прежде всего страдает кожа. Он снабжается всем необходимым по остаточному принципу. А с учетом того, что витамины и микроэлементы не синтезируются в нашем организме и мы их можем лишь получить извне, то их недостаток всегда будет отражаться на коже. Как это может проявляться? Бледностью кожи, заеды в области губ, себорейный дерматит, акне, склонность к гиперпигментации, купероз и розацеа – все эти состояния могут быть связаны с какими-либо дефицитами.

К недостатку некоторых микроэлементов и витаминов кожа наиболее чувствительна. Так, например, при дефиците железа и серы на ней часто появляются воспаления, а эластичность и плотности кожи заметно снижается. Нехватка меди, цинка и селена часто приводят к появлению ранних морщин, а ломкость и тусклость волос и ногтей связаны с недостатком серы, кремния, железа и кальция, пишет «Домашний Очаг».

Если вы стали отмечать сухость кожи, повышение ее чувствительности, потерю тонуса, возможно, вам не хватает витаминов А, С и Е. Эти нутриенты обеспечивают мощную антиоксидантную защиту, участвуют в регенерации кожи, регулируют салоотделение и поддерживают водный баланс кожи.

Что делать? Для выявления дефицитов нужно обратиться к врачу и по его назначению сдать анализы. Существует и более современный способ диагностики недостатка витаминов и микроэлементов – с помощью особого сканера, который прикладывается к 4 точкам на ладони. В этом случае вы сразу же можете получить результат диагностики.

Если дефицит подтвердится, доктор подберет нужную форму и дозировку необходимых препаратов. Возможен как прием витаминных и минеральных добавок, так и введение их внутривенно с помощью инфузионной терапии. Кстати, с помощью курса капельниц можно гораздо быстрее скорректировать недостаток микронутриентов. В этом случае витамины и микроэлементы минуют ЖКТ, а значит усваиваются в большем объеме.

Несбалансированное питание

Вы обращали внимание на состояние кожи любителей сладкого? Как правило она тонкая и сухая с большим количеством мелких морщинок. Такую кожу нередко называют засахаренной и вот почему. Простые углеводы запускают процесс гликирования – разрушения волокон эластина и коллагена. Из-за этого кожа теряет тургор и эластичность. Также нарушаются функции связок, что может стать причиной более раннего птоза мягких тканей лица. Плюс ко всему, избыток простых углеводов в рационе часто становится причиной обострения акне.

Белок — еще один компонент, к недостатку которого кожа очень чувствительна. Это основной строительный материал для всех клеток, в том числе и для коллагена и эластина кожи. Плюс ко всему протеин нужен для образования ферментов и гормонов – веществ, регулирующие обменные процессы, а значит и скорость обновления кожи.