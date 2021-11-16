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Процедуры не работают? Пять факторов, которые влияют на состояние кожи изнутри

Уход за лицом. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вы не экономите на хорошей косметике и регулярно посещаете косметолога, однако состояние кожи оставляет желать лучшего? Возможно, все дело в процессах, которые происходят в организме. Вот на что стоит обратить внимание.

Дефицит витаминов и микроэлементов

Увы, от нехватки нутриентов прежде всего страдает кожа. Он снабжается всем необходимым по остаточному принципу. А с учетом того, что витамины и микроэлементы не синтезируются в нашем организме и мы их можем лишь получить извне, то их недостаток всегда будет отражаться на коже. Как это может проявляться? Бледностью кожи, заеды в области губ, себорейный дерматит, акне, склонность к гиперпигментации, купероз и розацеа – все эти состояния могут быть связаны с какими-либо дефицитами.

К недостатку некоторых микроэлементов и витаминов кожа наиболее чувствительна. Так, например, при дефиците железа и серы на ней часто появляются воспаления, а эластичность и плотности кожи заметно снижается. Нехватка меди, цинка и селена часто приводят к появлению ранних морщин, а ломкость и тусклость волос и ногтей связаны с недостатком серы, кремния, железа и кальция, пишет «Домашний Очаг».

Если вы стали отмечать сухость кожи, повышение ее чувствительности, потерю тонуса, возможно, вам не хватает витаминов А, С и Е. Эти нутриенты обеспечивают мощную антиоксидантную защиту, участвуют в регенерации кожи, регулируют салоотделение и поддерживают водный баланс кожи.

Что делать? Для выявления дефицитов нужно обратиться к врачу и по его назначению сдать анализы. Существует и более современный способ диагностики недостатка витаминов и микроэлементов – с помощью особого сканера, который прикладывается к 4 точкам на ладони. В этом случае вы сразу же можете получить результат диагностики.

Если дефицит подтвердится, доктор подберет нужную форму и дозировку необходимых препаратов. Возможен как прием витаминных и минеральных добавок, так и введение их внутривенно с помощью инфузионной терапии. Кстати, с помощью курса капельниц можно гораздо быстрее скорректировать недостаток микронутриентов. В этом случае витамины и микроэлементы минуют ЖКТ, а значит усваиваются в большем объеме.

Несбалансированное питание

Вы обращали внимание на состояние кожи любителей сладкого? Как правило она тонкая и сухая с большим количеством мелких морщинок. Такую кожу нередко называют засахаренной и вот почему. Простые углеводы запускают процесс гликирования – разрушения волокон эластина и коллагена. Из-за этого кожа теряет тургор и эластичность. Также нарушаются функции связок, что может стать причиной более раннего птоза мягких тканей лица. Плюс ко всему, избыток простых углеводов в рационе часто становится причиной обострения акне.

Белок — еще один компонент, к недостатку которого кожа очень чувствительна. Это основной строительный материал для всех клеток, в том числе и для коллагена и эластина кожи. Плюс ко всему протеин нужен для образования ферментов и гормонов – веществ, регулирующие обменные процессы, а значит и скорость обновления кожи.

Недостаток в питании полиненасыщенных жирных кислот часто связывают с сухостью и обезвоженностью кожи. В этом случае страдает гидролипидная мантия, а это чреваты потерями влаги через кожу. Восстанавливать увлажненность кожи с помощью биоревитализации в этом случае попросту бессмысленно.

Что делать? Важно сбалансировать свое питание по БЖУ в соответствии с возрастом и индивидуальными параметрами. Норма простых сахаров в рационе не должна превышать 10 % от суточной калорийности. Получать их лучше с ягодами и фруктами, а не с сахаром рафинадом и продуктами с его содержанием.

Разнообразьте источники белка. Включайте в свое меню разные виды мяса, молочных продуктов, бобовых. Так вы с большей долей вероятности наберете полный набор аминокислот, необходимых для строительства клеток нашего тела. Если вы по тем или иным причинам отказываетесь от животного белка, подберите вместе с врачом добавки, которые компенсируют нехватку тех иных аминокислот.

Не забывайте про рыбу, орехи и растительные масла – это основные источник полиненасыщенных жирных кислот, от которых зависит состояние кожи, волос и ногтей.

Стресс

Если вы постоянно живете в зоне высокого эмоционального напряжения, то это непременно отразиться на вашей внешности. Во время стресса выделяется гормон кортизол. Увеличение его концентрации в крови усиливает жирность кожи и рост нежелательных волос, увеличивает риски появления воспалений, способствует задержке жидкости – на лице это проявляется в виде мешков под глазами и отечности.

Длительный стресс в значительной степени истощает ресурсы кожи. Из-за этого она стареет гораздо быстрее, чем это заложено в ее генетической программе. Снабжение кожи питательными веществами и кислородом в период психоэмоционального напряжения значительно снижается. Ее способность к восстановлению падает. Кожа в большей степени становится уязвимой к внешним факторам, в частности к воздействию УФ-лучей, которые провоцируют фотостарение.

Что делать? Не игнорируйте первые признаки стресса. К таковым относятся потеря аппетита, бессонница, беспокойство, раздражительность.... Для начала сдайте анализ на уровень гормона стресса. Его можно измерить несколькими способами – в плазме, моче, слюне или волосах. Наиболее точным анализом является измерение свободного кортизола в слюне.

В случае повышения гормона стресса обязательно примите меры! Нормализовать его концентрацию помогут рациональное питание, нормализация сна, приема БАДов и (или) адаптогенов и различные методики, которые позволят вам быстро прорабатывать острый стресс.

Недостаток сна

Именно ночью в нашем организме активируются процессы восстановления и детоксикации. Пока вы спите в коже с удвоенной скоростью вырабатывается коллаген и эластин, обновляются клетки рогового слоя, а из клеток выводится «органический мусор». Накопление последнего ведет к развитию системного воспаления и провоцирует преждевременное старение кожи. Нехватка сна проявляется на лице в виде синяков под глазами, тусклым цветом лица, повышением восприимчивости кожи к воздействию внешних факторов.

Наиболее полезным для нашей красоты считается сон в период с 23 до 4 часов. В это период, гормон мелатонин, который регулирует процессы обновления достигает пика своей концентрации.

Что делать? В ряде случаев проблемы со сном можно решить нормализацией режима дня. Но бывает, что этого недостаточно. Определить причину бессонницы помогут врачи невролог и эндокринолог. В случае бессонницы не лишним будет проверить уровень мелатонина и суточного кортизола. По результатам такой диагностики врач может назначить прием мелатонина в минимальной дозировке, чтобы не сбить физиологические ритмы выработки гормона.

Нарушение микробиоты

Микробиота кишечника это экосистема, внутри которой уживаются более 7 тысяч видов микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы. Они живут на слизистых оболочках, в пищеварительном тракте и играют важную роль в поддержании иммунитете. При снижении их количества усиливается размножение условно патогенных бактерий, вирусов и грибов, что приводит к дисбиозу.

Микробиом напрямую связана со здоровьем и правильной функциональной активностью кожи. В случае его изменения кожа отреагирует обязательно. Это проявится в виде сухости, снижения тургора и эластичности, преждевременным старением, угревой сыпью и пигментацией. При проявлении данных признаков, необходимо обратить внимание на наличие симптом, которые указывают на сбой в работе ЖКТ.

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