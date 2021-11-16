Процедуры не работают? Пять факторов, которые влияют на состояние кожи изнутри

Что делать? Важно сбалансировать свое питание по БЖУ в соответствии с возрастом и индивидуальными параметрами. Норма простых сахаров в рационе не должна превышать 10 % от суточной калорийности. Получать их лучше с ягодами и фруктами, а не с сахаром рафинадом и продуктами с его содержанием.
Разнообразьте источники белка. Включайте в свое меню разные виды мяса, молочных продуктов, бобовых. Так вы с большей долей вероятности наберете полный набор аминокислот, необходимых для строительства клеток нашего тела. Если вы по тем или иным причинам отказываетесь от животного белка, подберите вместе с врачом добавки, которые компенсируют нехватку тех иных аминокислот.
Не забывайте про рыбу, орехи и растительные масла – это основные источник полиненасыщенных жирных кислот, от которых зависит состояние кожи, волос и ногтей.
Если вы постоянно живете в зоне высокого эмоционального напряжения, то это непременно отразиться на вашей внешности. Во время стресса выделяется гормон кортизол. Увеличение его концентрации в крови усиливает жирность кожи и рост нежелательных волос, увеличивает риски появления воспалений, способствует задержке жидкости – на лице это проявляется в виде мешков под глазами и отечности.
Длительный стресс в значительной степени истощает ресурсы кожи. Из-за этого она стареет гораздо быстрее, чем это заложено в ее генетической программе. Снабжение кожи питательными веществами и кислородом в период психоэмоционального напряжения значительно снижается. Ее способность к восстановлению падает. Кожа в большей степени становится уязвимой к внешним факторам, в частности к воздействию УФ-лучей, которые провоцируют фотостарение.
Что делать? Не игнорируйте первые признаки стресса. К таковым относятся потеря аппетита, бессонница, беспокойство, раздражительность.... Для начала сдайте анализ на уровень гормона стресса. Его можно измерить несколькими способами – в плазме, моче, слюне или волосах. Наиболее точным анализом является измерение свободного кортизола в слюне.
В случае повышения гормона стресса обязательно примите меры! Нормализовать его концентрацию помогут рациональное питание, нормализация сна, приема БАДов и (или) адаптогенов и различные методики, которые позволят вам быстро прорабатывать острый стресс.
Именно ночью в нашем организме активируются процессы восстановления и детоксикации. Пока вы спите в коже с удвоенной скоростью вырабатывается коллаген и эластин, обновляются клетки рогового слоя, а из клеток выводится «органический мусор». Накопление последнего ведет к развитию системного воспаления и провоцирует преждевременное старение кожи. Нехватка сна проявляется на лице в виде синяков под глазами, тусклым цветом лица, повышением восприимчивости кожи к воздействию внешних факторов.
Наиболее полезным для нашей красоты считается сон в период с 23 до 4 часов. В это период, гормон мелатонин, который регулирует процессы обновления достигает пика своей концентрации.
Что делать? В ряде случаев проблемы со сном можно решить нормализацией режима дня. Но бывает, что этого недостаточно. Определить причину бессонницы помогут врачи невролог и эндокринолог. В случае бессонницы не лишним будет проверить уровень мелатонина и суточного кортизола. По результатам такой диагностики врач может назначить прием мелатонина в минимальной дозировке, чтобы не сбить физиологические ритмы выработки гормона.
Микробиота кишечника это экосистема, внутри которой уживаются более 7 тысяч видов микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы. Они живут на слизистых оболочках, в пищеварительном тракте и играют важную роль в поддержании иммунитете. При снижении их количества усиливается размножение условно патогенных бактерий, вирусов и грибов, что приводит к дисбиозу.
Микробиом напрямую связана со здоровьем и правильной функциональной активностью кожи. В случае его изменения кожа отреагирует обязательно. Это проявится в виде сухости, снижения тургора и эластичности, преждевременным старением, угревой сыпью и пигментацией. При проявлении данных признаков, необходимо обратить внимание на наличие симптом, которые указывают на сбой в работе ЖКТ.