Осторожно, стресс! Как превратить шопинг в удовольствие

Совет 1. Не совершай покупки в состоянии тревоги или эмоционального спада.

Это золотое правило шопинга, которым многие пренебрегают. В итоге — импульсивные покупки, лишние траты и еще больше стресса.

Совет 2. Не преуменьшай значение онлайн-покупок.

Сегодня совсем необязательно выходить из дома, бродить в толпе и толкаться в очереди в примерочную, чтобы выбрать подходящие вещи. Ты удивишься,но далеко не все освоили этот способ.

Совет 3. Не пренебрегай подписками.

Многие выгодные предложения становятся доступны для покупателей в формате подписки. За разумный ежемесячный платеж пользователь получает доступ к контенту, особым предложениям и бонусным программам. И если раньше подписки ассоциировались только с развлечениями, теперь они помогают и в шопинге, пишет Cosmo.

Совет 4. Старые добрые списки.