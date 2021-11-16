Осторожно, стресс! Как превратить шопинг в удовольствие

Совет 1. Не совершай покупки в состоянии тревоги или эмоционального спада.
Это золотое правило шопинга, которым многие пренебрегают. В итоге — импульсивные покупки, лишние траты и еще больше стресса.
Совет 2. Не преуменьшай значение онлайн-покупок.
Сегодня совсем необязательно выходить из дома, бродить в толпе и толкаться в очереди в примерочную, чтобы выбрать подходящие вещи. Ты удивишься,но далеко не все освоили этот способ.
Совет 3. Не пренебрегай подписками.
Многие выгодные предложения становятся доступны для покупателей в формате подписки. За разумный ежемесячный платеж пользователь получает доступ к контенту, особым предложениям и бонусным программам. И если раньше подписки ассоциировались только с развлечениями, теперь они помогают и в шопинге, пишет Cosmo.
Совет 4. Старые добрые списки.
Кажется, эта истина стара как мир,но многие до сих пор ленятся составлять такие «напоминалки». На деле же они реально структурируют траты и позволяют не накупить лишнего хлама, что, кстати,еще и экологично.