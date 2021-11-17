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Пять hair-трендов сезона, которые можно носить каждый день

Девушка с вьющимися волосами. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Эти прически можно сделать за полчаса и выглядеть потрясающе весь день.

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Объем

Если не успеваете сделать прическу, просто слегка начешите волосы у корней и сбрызните лаком. Пряди могут быть хаотичными — шикарный объем все простит.

Жидкие волосы

Жидкие волосы ФОТО: Shutterstock

Пожалуй, самый модный тренд сезона — liquid hair или жидкие волосы. Их обожают сестры Кардашьян и модные бьюти-блогеры. Для получения «жидкого» эффекта не жалейте кондиционер, масло и хорошо обработайте пряди утюжком. В идеале — решайтесь на счастье для волос или ламинирование.

Пряди у лица

Вы точно так делали в школьные годы — выпускали тонкие пряди у лица и носили с хвостиком, косичкой или пучком. Мода вернулась! Ничего придумывать не нужно — просто отделите пряди и носите как нравится.

Мальвинка

Кадр из сериала «Уборщица. История матери-одиночки» ФОТО: скриншот с youtube.com

Эта прическа стала еще популярнее после выхода сериала «Уборщица. История матери-одиночки» с Маргарет Куэлли в главной роли. Девушка часто появлялась в кадре именно с этой укладкой. Несмотря на то что главная героиня ходила с ней на работу, Мальвинка может выглядеть вполне нарядно, если добавить аккуратные волны и гладкость у корней.

Естественные кудри

Если у вас вьются волосы, не старайтесь их выпрямлять! Естественные кудри, добавляющие объем волосам и изюминку образу — настоящий тренд. Сделайте ставку на уход, увлажнение и питание, а модные они уже сами по себе. Собирайте в пушистый хвост, небрежный пучок или носите непослушной распущенной копной.

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