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Максимально вкусно! Куриные котлеты с сочной начинкой

Куриные котлеты. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Кто сказал, что только пирожки бывают с луком и яйцом? Кулинарный блогер Василий Емельяненко на своем YouTube-канале предложил использовать любимую многими пирожковую начинку для приготовления котлет из куриного фарша. Получилось очень сочно и аппетитно, пишет Пятый канал.

Ингредиенты:

  • Фарш куриный — 400 г;
  • Лук — 0.5 шт.;
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Сливки 20% — 50 мл;
  • Яйцо вареное — два;
  • Лук зеленый — 2-3 шт;
  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Фарш для котлет. Куриные голени очистить от кожи и костей и порубить в мелкий фарш. Лук нарезать максимально мелко и смешать с куриным фаршем. Добавить черный перец, соль, сливки, все еще раз тщательно перемешать и оставить отдохнуть на 10-15 минут.

Начинка. В миску с очищенными яйцами добавить сливочное масло и тщательно размять. Затем добавить мелко нарезанный зеленый лук, посолить и все тщательно перемешать.

Формирование и жарка. Взять 60 граммов фарша, сформировать из него лепешку, добавить в середину яично-луковую начинку и соединить края, чтобы не было видно начинки. Сформированные котлетки жарить со всех сторон до готовности на заранее разогретой сковороде.

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