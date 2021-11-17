Максимально вкусно! Куриные котлеты с сочной начинкой

- Фарш куриный — 400 г;
- Лук — 0.5 шт.;
- Сливочное масло — 50 г;
- Сливки 20% — 50 мл;
- Яйцо вареное — два;
- Лук зеленый — 2-3 шт;
- Соль и перец — по вкусу.
Фарш для котлет. Куриные голени очистить от кожи и костей и порубить в мелкий фарш. Лук нарезать максимально мелко и смешать с куриным фаршем. Добавить черный перец, соль, сливки, все еще раз тщательно перемешать и оставить отдохнуть на 10-15 минут.
Начинка. В миску с очищенными яйцами добавить сливочное масло и тщательно размять. Затем добавить мелко нарезанный зеленый лук, посолить и все тщательно перемешать.
Формирование и жарка. Взять 60 граммов фарша, сформировать из него лепешку, добавить в середину яично-луковую начинку и соединить края, чтобы не было видно начинки. Сформированные котлетки жарить со всех сторон до готовности на заранее разогретой сковороде.