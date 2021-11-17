Максимально вкусно! Куриные котлеты с сочной начинкой

Ингредиенты:

Фарш куриный — 400 г;

Лук — 0.5 шт.;

Сливочное масло — 50 г;

Сливки 20% — 50 мл;

Яйцо вареное — два;

Лук зеленый — 2-3 шт;

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Фарш для котлет. Куриные голени очистить от кожи и костей и порубить в мелкий фарш. Лук нарезать максимально мелко и смешать с куриным фаршем. Добавить черный перец, соль, сливки, все еще раз тщательно перемешать и оставить отдохнуть на 10-15 минут.

Начинка. В миску с очищенными яйцами добавить сливочное масло и тщательно размять. Затем добавить мелко нарезанный зеленый лук, посолить и все тщательно перемешать.