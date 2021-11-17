Женский коуч назвала семь способов быстро развить в себе сексуальность

Сексуальность – это то, что невозможно спрятать, а не то, что усердно пытаются показать некоторые женщины, уверена российский секс-коуч Екатерина Бибишева. Сексапильный наряд, пусть даже самый провокационный, никогда не сделает женщину желанной и, если хотите, востребованной, потому что между высокими каблуками, количеством любовников и уверенностью в себе нет никакой связи.

Притягательность – это вообще не внешность, не виляние бедрами или томный голос. Вероятнее всего, за леопардовым мини прячется сомневающаяся в своей привлекательности дама, в то время как «обычная» девушка в джинсах, футболке и с пучком на голове сводит с ума всех вокруг. Как это работает?

Как говорит Бибишева, главная проблема женщин, ищущих свою сексуальность, в наличии эталона – чем больше пунктов в списке секс-идеала, тем труднее до него дотянуться, а значит, тем больше скованности, неуверенности, за которыми следует невозможность получить удовольствие от отношений с противоположным полом, в том числе эротических. Пора преодолеть навязанные обществом и медиа стандарты и раскрыть свой особенный магнетизм - энергию секса, которую вы излучаете независимо от внешних атрибутов.

В беседе с WMJ.ru Екатерина Бибишева рассказала о семи способах обрести внутреннюю свободу и природную притягательность.

Развивайте сексуальную фантазию

То, что тебе нравится, о чем мечтается, даже если это нечто невероятно смелое и нестандартное – не стыдно и не пошло. Все начинается с мыслей. Не сдерживайте их рамками приличий или представлений мамы о порядочных женщинах. Наедине с собой можно представлять что угодно, и никто не узнает. Это станет первым шагом к вашему раскрепощению, обретению здоровых сексуальных амбиций и уверенности.

Избавьтесь от завышенных требований к себе

Нет идеальной фигуры, нужного роста, цвета глаз и размера бюста. Но есть невероятно желанное тело любой формы, если внутри него смелая женщина. Найдите в себе то, что вам нравится, для наглядности выпишите на листок, то же можно проделать с недостатками. Если некоторые из так называемых изъянов исправить нельзя (например, размер обуви), нужно их просто принять.

Расслабьтесь!

Бесконечно переживать о том, как вы выглядите – мучение, которое может перерасти в перманентную тревожность. Видели женщин, которые постоянно смотрят в зеркало, поправляют волосы, платье, разглядывают ногти, выгибают спину, чтобы складка на животе не собиралась? Не будьте такой. Контролируйте не мысли, а ощущения. Понравились себе в зеркале – с этим удовольствием и отправляйтесь на вечеринку, остальное - ерунда!

Учитесь принимать комплименты

Некоторые женщины наливаются краской, стоит мужчине сказать: «Ты очень красива и сексуальна». Приятные слова сковывают их, вызывают чувство неловкости, хотя должны просто порадовать. Работайте над своей застенчивостью. Может помочь опыт публичных выступлений.

Говорите о сексе без смущения

Если вам даже произнести вслух слово «оргазм» трудно, как вы планируете насытить им свою интимную жизнь? В постель оно придет из ваших уст, так что потренируйтесь. Пусть от слова «член» падают в обморок бледные аристократки – свобода в выражении собственных мыслей важна в любых отношениях, так как молчание проблемы не решает.

Следите за состоянием тела и внешним видом

Речь не о нарядах и макияже, а о банальной опрятности и заботе о себе. Снимая с женщины джинсы, мужчина не думает: «Жаль, что на ней не платье». Он вообще, скорее всего, не думает в этот момент! Ваш стиль – это ваше решение и ваше право, можете выглядеть как угодно ярко или наоборот, лишь бы самой нравилось и было комфортно. А вот ухаживать за кожей, уважать свое тело, правильно его кормить и давать отдых – это нужно каждой.

Развивайте телесную чувствительность