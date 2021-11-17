Доктор пояснил, как вакцинироваться от СОVID-19 перед и во время беременности

«Можете беременеть прямо во время вакцинации — совмещать приятное с полезным. Также нет никаких научных данных, что нужно откладывать планирование беременности после COVID-19. Люди побаиваются, что перенесли болезнь и будет нагрузка на организм, но это все глупости», — заявил Мясников.

Он добавил, что при заболевании коронавирусом женщина может кормить грудью ребенка, если не пребывает в острой фазе болезни. Теледоктор подчеркнул, что «кормление грудью на 100% не заразно», так как вирус не передается ни через кровь, ни через молоко, а только воздушно-капельным путем, передает 5-tv.ru.

«Антитела могут передаваться через молоко. Обратного эффекта заражения не произойдет, если мама не находится в острой фазе болезни. То есть если она клинически выздоровела, у нее нет температуры, она не распространяет из носоглотки вирус, она не заразит. Если она больна активной фазой болезнью, то заразит ребенка через дыхание», —пояснил Мясников.