Доктор пояснил, как вакцинироваться от СОVID-19 перед и во время беременности
Вакцинация не является препятствием для планирования беременности, утверждает врач и телеведущий Александр Мясников.
Вакцинация не является препятствием для планирования беременности, утверждает врач и телеведущий Александр Мясников.
«Можете беременеть прямо во время вакцинации — совмещать приятное с полезным. Также нет никаких научных данных, что нужно откладывать планирование беременности после COVID-19. Люди побаиваются, что перенесли болезнь и будет нагрузка на организм, но это все глупости», — заявил Мясников.
Он добавил, что при заболевании коронавирусом женщина может кормить грудью ребенка, если не пребывает в острой фазе болезни. Теледоктор подчеркнул, что «кормление грудью на 100% не заразно», так как вирус не передается ни через кровь, ни через молоко, а только воздушно-капельным путем, передает 5-tv.ru.
«Антитела могут передаваться через молоко. Обратного эффекта заражения не произойдет, если мама не находится в острой фазе болезни. То есть если она клинически выздоровела, у нее нет температуры, она не распространяет из носоглотки вирус, она не заразит. Если она больна активной фазой болезнью, то заразит ребенка через дыхание», —пояснил Мясников.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал беременных женщин вакцинироватьсяи не рисковать здоровьем малышей. Он отметил, что количество пациенток в положении с диагнозом коронавирус увеличилось вдвое по сравнению с 2020 годом. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.