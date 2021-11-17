Терапевт рассказала, как пережить низкое атмосферное давление

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредилмосквичей о рекордно низком атмосферном давлении в субботу, 20 ноября. По словам синоптика, в этот день оно составит 718 миллиметров ртутного столба. Тишковец пояснил, что при таком показателе человек как будто поднимается на высоту 300 метров.

По словам Чернышовой, начинать готовиться к понижению атмосферного давления лучше заранее. "Это может быть прогулка по парку, скандинавская ходьба очень хороша, можно и в квартире около открытого окна, чтобы проветривалось, выполнить какой-то комплекс упражнений", – советует Чернышова.

Поможет справиться с низким атмосферным давлением и контрастный душ, говорит терапевт. Он, по словам специалиста, повысит тонус сердечно-сосудистой системы.

"Я предлагаю для тех, кто никогда этим не занимался, начать с очень простой вещи – контрастный душ для кистей рук. То есть когда мы моем руки, попеременно включаем то невыносимо горячую, то ледяную воду. Переключаем довольно быстро: держать руки то в сильно горячей, то в сильно холодной воде следует по 5–10 секунд. Трех таких циклов достаточно", – объясняет врач.

Чернышова предупреждает, что если человек простужен, плохо себя чувствует или ослаблен после болезни, то лучше сделать контраст минимальным или вовсе отложить до выздоровления, пишет «Москва 24».

Еще одна рекомендация специалиста в период низкого давления касается сна. Чего делать точно не стоит, так это злоупотреблять в этот период крепким кофе, предупреждает специалист. "Дело в том, что кофе слишком сильно стимулирует нервную систему, чересчур ее подпитывает и в конечном итоге истощает. По крайней мере, в предшествующие дни постарайтесь ограничить или исключить кофе", – советует врач.

По словам Чернышовой, лучше отдать предпочтение бодрящим травяным сборам с женьшенем, китайским лимонником или зверобоем. Также можно выпить горячий напиток с лимоном и имбирем, уточнила специалист.

Врач добавила, что если человек абсолютно здоров, то низкое атмосферное давление на его самочувствие никак не повлияет. При этом поберечься стоит людям с хроническими сердечно-сосудистыми проблемами, тем, кто недавно переболел или имеет серьезные хронические заболевания, говорит терапевт. По словам эксперта, у них сосуды просто не успевают отреагировать на резкую перемену и привести в соответствие внутреннее давление с атмосферным.

"Это не значит, что в этот день надо лежать под одеялом. Активность все равно нужна, но серьезных дел, требующих большой концентрации внимания или большого количества физических сил, лучше на этот день не планировать. Пусть он пройдет в спокойном режиме, в рутинном щадящем варианте", – заключила Чернышова.