Известный эстонский блогер раскрыла пол ребенка
4 ноября Лийс Леэтма провела вечеринку бейби шауэр. Присутствовали лучшие подруги блогера, а на фотографиях видно, что у Лийс будет девочка.
4 ноября Лийс Леэтма провела вечеринку бейби шауэр. Присутствовали лучшие подруги блогера, а на фотографиях видно, что у Лийс будет девочка.
Блогер и визажист Лийс Леэтма и ее избранник музыкант Йосеп Ярвесаар объявили о рождении ребенка в конце июня. В начале ноября Лийс и ее лучшие друзья, в том числе и певица Кристель Ааслайд, устроили яркую вечеринку в честь предстоящего рождения малыша. На Западе подобные мероприятия называют бейби шауэром.
«Для меня большая честь привести своего «цыпленка» в круг этих замечательных женщин», - сказала Лийс, поблагодарив своих подруг: «Спасибо, мои дорогие - люблю до луны и обратно!»
Ранее, делясь фотографиями детской вечеринки в Instagram, Лийс также намекнула, что у нее будет дочь. На паре фотографий показан купленный для вечеринки воздушный шар с надписью «oh, baby girl», что говорит о рождении маленькой девочки.