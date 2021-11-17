ЩЁЛК! ⟩ Знойная эстонская красотка поделилась сияющими кадрами с бейби шауэра

Блогер и визажист Лийс Леэтма и ее избранник музыкант Йосеп Ярвесаар объявили о рождении ребенка в конце июня. В начале ноября Лийс и ее лучшие друзья, в том числе певица Кристель Ааслайд, устроили яркую вечеринку в честь ожидания малыша. На Западе подобные мероприятия называют бейби шауэром.

«Для меня большая честь привести своего цыпленко в круг этих замечательных женщин», - сказала Лийс, поблагодарив своих подруг: «Спасибо, мои дорогие - люблю до луны и обратно!»