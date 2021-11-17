ЩЁЛК! ⟩ Знойная эстонская красотка поделилась сияющими кадрами с бейби шауэра
4 ноября Лийс Леэтма провела вечеринку бейби шауэр. Присутствовали лучшие подруги блогера, а на фотографиях видно, что у Лийзы будет девочка.
4 ноября Лийс Леэтма провела вечеринку бейби шауэр. Присутствовали лучшие подруги блогера, а на фотографиях видно, что у Лийзы будет девочка.
Блогер и визажист Лийс Леэтма и ее избранник музыкант Йосеп Ярвесаар объявили о рождении ребенка в конце июня. В начале ноября Лийс и ее лучшие друзья, в том числе певица Кристель Ааслайд, устроили яркую вечеринку в честь ожидания малыша. На Западе подобные мероприятия называют бейби шауэром.
«Для меня большая честь привести своего цыпленко в круг этих замечательных женщин», - сказала Лийс, поблагодарив своих подруг: «Спасибо, мои дорогие - люблю до луны и обратно!»
Почти две недели спустя, делясь фотографиями детской вечеринки в Instagram, Лийс также намекнула, что у нее будет дочь. На паре фотографий показан купленный для вечеринки воздушный шар с надписью «oh, baby girl», что означает рождение маленькой девочки.