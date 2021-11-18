Необычно! Блогер показала простой способ завить волосы без плойки

На размещенных в сети кадрах Изабелла Кейт (Isabella Kate) объяснила, что для создания завивки без плойки она использует обычную массажную расческу. Так, блогер разделила влажные волосы на небольшие пряди и начала закручивать одну из них на ручку от кончиков к корням. После этого она распустила прядь и показала получившийся завиток. Кейт отметила, что получившиеся локоны должны высохнуть естественным путем, пишет Lenta.ru.

Ролик Кейт набрал 105,7 тысячи просмотров и 2,4 тысячи лайков. Пользователи сети раскритиковали ее способ создать кудри в комментариях к посту. «Этот метод сработает только при определенном типе волос. Не нужно дурачить людей», «Это получится провернуть только тем, у кого от природы вьющиеся волосы», «Однажды я попыталась это делать и вырвала себе клок волос», — высказывались юзеры.