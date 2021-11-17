Невеста раскрыла главную ошибку перед подготовкой к свадьбе

На размещенных в сети кадрах Николь Пеллегрино (Nicole Pellegrino) порекомендовала не показывать гостям свое свадебное платье до праздника. По ее словам, их негативная реакция может сказаться на самочувствии невесты перед церемонией.

«Я показывала свой наряд буквально каждому, кто просил меня об этом. Люди — плохие лжецы. Если им не нравится платье, то это отразится у них на лице. Поэтому если вам действительно нравится выбранный наряд, не показывайте его другим во избежание испорченного настроения», — объяснила она.

По этой причине Пеллегрино посоветовала брать с собой на шопинг только самых близких людей, чьему вкусу можно доверять. Невеста считает, что необходимо сделать образ сюрпризом для всех остальных гостей, чтобы не столкнуться с лишним осуждением со стороны окружающих.

Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхак. «Это действительно хороший совет», «Я на 100 процентов согласна с тобой. У меня была точно такая же ситуация», «Я прекрасно тебя понимаю. Я начала сомневаться в своем свадебном платье только из-за комментария одного человека», «Все правильно, не стоит никому показывать свое платье!», «Это отличный способ чувствовать себя хорошо. Свадьба и так волнительное событие, а тут еще переживать из-за таких пустяков», — писали они.