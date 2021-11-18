И вы делаете так же: ТОП-6 ошибок в приготовлении риса

Всем понятно, что не стоит использовать рис быстрого приготовления, если мы хотим, чтобы на столе было вкусное блюдо, но кроме этого есть еще несколько вещей, которые мы делаем неправильно в процессе готовки. Home-tricks.com составил список самых распространенных ошибок при приготовлении риса

Вы варите рис не в той кастрюле

Всегда готовьте рис в кастрюле с толстым дном. Кастрюля с толстым дном лучше сохраняет тепло и лучше распределяет его. Кастрюля с тонким дном не будет пропорционально распределять тепло, что в результате середина, которая находится прямо над пламенем вашей плиты, станет намного горячее, чем внешние стороны. Поэтому было бы неплохо приобрести хорошую кастрюлю с толстым дном. Вы сможете использовать ее не только для приготовления риса!

Вы не соблюдаете пропорции

На упаковке всегда есть инструкция по приготовлению, но следование ей не всегда приводит к желаемому результату. Используете незнакомый сорт риса? Тогда придерживайтесь следующих пропорций: используйте 240 мл воды на 175-185 г риса. Вы готовите коричневый рис? Тогда придерживайтесь следующих пропорций: 300 мл воды на 175-185 г риса.

Вы не промываете рис

Так что же делать: промывать рис или нет? Раньше люди всегда промывали рис, потому что в нем могли быть крошечные камни. В наши дни все изменилось. Но вода для варки может начать сильно пениться, если вы варите немытый рис. Из-за этого вам придется мыть столешницу или плиту, а рисовая вода может слипнуться. В рисе много крахмала, поэтому он может сильно пениться при варке. Хотите предотвратить вспенивание и слипание? Промойте рис перед приготовлением, чтобы избавиться от излишков крахмала.

Вы не даете рису пропариться

Не у всех есть хорошая пароварка, но это не значит, что рис нельзя приготовить на пару без нее. Когда рис будет готов, выключите огонь и оставьте рис в кастрюле на плите с накрытой крышкой. Если вода выкипела не полностью, сначала слейте воду из кастрюли, прежде чем дать рису пропариться. После пропаривания разрыхлите рис вилкой. Так получится рассыпчатый рис, который будет гораздо вкуснее, чем каша, которая часто бывает, если крупу не пропаривать.

Вы помешиваете рис в процессе варки

Никогда не перемешивайте рис, когда он еще варится! Помешивая рис, вы активизируете крахмал, что приведет к разбуханию риса. Именно по этой причине ризотто нужно часто помешивать: чтобы оно стало кремообразным. Однако рис для ризотто является исключением. Лучше всего как можно меньше трогать рис, когда он находится в кастрюле.

Вы не добавляете соль