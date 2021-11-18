Снимите это немедленно: главные антитренды 2022 года в одежде

Мини-юбки

В 2022-м из моды выйдут короткие юбки. Они противоречат главному требованию нового модного сезона — комфорту. Мода наступающего модного сезона основывается на свободе и легкости, а мини-юбки в эту концепцию не входят.

Приталенные пиджаки

Эксперты заверяют, что из моды в 2022-м ушло все тяжелое и сковывающее движение. Одна из таких вещей — приталенный пиджак. По словам стилиста, отказаться в 2022-м модницам придется отказаться от приталенных блузок и водолазок в обтяжку.

Джинсы с вышивкой и стразами

В 2022-м антитрендом стали яркие и пестрые вещи. Особенно это касается джинсов с яркими принтами. Узкие джинсы, обтягивающие бедра, также нужно убрать подальше в шкаф. Рваные джинсы и с потертостями также следует убрать из своего гардероба. Если же вам хочется чего-то подобного в своем образе: выбирайте джинсы с аккуратными боковыми разрезами.

Обувь с квадратным носом

В 2022-м обувь может быть самой разной. Но от одной из ее разновидностей стилист призывает все же избавиться. По мнению эксперта, пользующиеся популярностью в прошлых сезонах квадратные мыски, в 2022-м восторга уже не вызовут. Они успели поднадоесть как модницам, так и дизайнерам. Также в новом модном сезоне следует отказаться от туфель одновременно с платформой и шпилькой.

Что делать с вещами, которые вышли из моды