Дерматолог назвала главные ошибки при избавлении от прыщей

Дерматолог Анека Хайра (Aneka Khaira) объяснила, что многие люди получают удовольствие от выдавливания прыщей. По ее словам, у этого явления может быть несколько причин. Во-первых, подобное желание часто связано с дерматилломанией (навязчивое поведение, направленное на кожу: расцарапывание ран, выдавливание воспалений, расчесывание неровностей кожи, сдирание заусенцев, кусание губ и щек изнутри — прим. «Ленты. ру»).

Во-вторых, по словам врача, нередко люди выдавливают прыщи от скуки, стресса или по привычке. Кроме того, специалист заявила, что у некоторых мужчин и женщин при выдавливании прыщей вырабатывается гормон дофамин, из-за чего они испытывают удовольствие от данного процесса, пишет Lenta.ru.

В первую очередь доктор порекомендовала не удалять воспаления, а наносить на них средства, которые способствуют их уменьшению и исчезновению. Вдобавок дерматолог подчеркнула, что не стоит злоупотреблять кислотами для ухода, поскольку они могут спровоцировать избыточную выработку кожного сала, что приведет к еще большему появлению прыщей.

Кроме того, доктор посоветовала не трогать лицо руками, а также стараться не прикасаться к нему телефоном и волосами, чтобы не переносить на него болезнетворные бактерии. По словам доктора, необходимо очищать кожу дважды в день и регулярно пользоваться необходимыми уходовыми средствами.

«Если у вас все же есть желание выдавить прыщ, приложите к коже теплый компресс. Это успокоит кожу, и есть вероятность, что новообразование выйдет наружу само по себе, — заключила Хайра. — Для самостоятельного удаления прыща лучше подождать, пока на поверхности появится белая головка. Нужно надеть перчатки, взять стерильную иглу и проколоть только внешний слой. В идеале, лучше всего оставить это дело дерматологу».