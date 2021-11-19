Лишний вес свидетельствует о потребности в безопасности: психологи объяснили, как похудеть без диет

Исследователи доказали, что нарушение в нейронных связях, контролирующих чувство сытости, предшествует лишнему весу. Снижаются функции опиоидной и каннабиноидной систем, а также изменяется реакция мозга на инсулин. Результаты исследования были опубликованы в International Journal of Obesity. Факторы, провоцирующие лишний вес, могут быть разными, далеко не всегда это только неправильное питание или недостаток движения. Иногда даже во время диеты появляются лишние килограммы. В этом случае стоит обратить внимание на свои внутренние проблемы, рассказали корреспонденту Mir24.tv психологи.

«Лишний вес, безусловно, помимо физиологических причин, имеет и психосоматические. Очень часто набор веса связан со стрессовой ситуацией, организм откладывает жировые запасы, обеспечивая хозяину безопасность. Больше 60% процентов моих клиентов жаловались помимо других симптомов на набор веса в период пандемии. Судите сами: человек вынужден находиться дома, выдерживать карантин, переживать за свое здоровье и здоровье близких. И тут среди факторов набора веса не только гиподинамия, но и повышение кортизола, гормона стресса. Поэтому, справедливо заметить, что резкий набор веса может свидетельствовать о внутренней потребности в безопасности», – комментирует психолог Валерия Чугунова.

В данном случае, чтобы снизить вес, нужно снизить уровень кортизола. Для этого подойдут релаксационные процедуры, йога, приятная музыка – все, что может снизить общую тревожность, отмечает специалист.

«Если вы привыкли «заедать» эмоции, если вам кажется, что без сладкого жизни нет, ответьте себе на вопрос: что еще может вас увлечь и доставить удовольствие? Попробуйте связать эмоцию с желанием шоколадки, запишите результат в пищевой дневник. Вы хотите шоколадку, потому что скучно? Потому что коллеги надоели или ребенок утомил? Или вам нравится ее вкус и достаточно лишь ощутить его во рту в виде маленькой дольки? Ведение пищевого дневника позволяет понять эмоциональные мотивы чрезмерного потребления пищи и, прорабатывая эти мотивы, прийти к осознанному потреблению», – говорит Чугунова.

Лишний вес всегда имеет соматическую природу: сигнализирует о нездоровом состоянии психики, невротических расстройствах и неадекватной самооценке, уверена психолог и энерготерапевт Вероника Тюрина.

«Чтобы избавиться от него, надо понять, что вас в жизни на самом деле не устраивает: маленькая зарплата, муж/жена, нелюбимая работа, пандемия. Так вы обратите внимание на настоящую проблему, которую обычно заедаете. Даже если у вас нет возможности изменить неприятные обстоятельства прямо сейчас, после осознания вы не будете бессознательно поедать пищу, сократится количество эпизодов спонтанного жора», – объясняет специалист.

Ожирение провоцирует и низкая самооценка. Например, мысли, что вы – недостаточно заметный человек или вас не за что любить.

«Таким образом с помощью лишнего веса идет компенсация достаточности и ценности. Человек неосознанно добирает свою ценность и значимость с помощью веса. Подсознание всегда на нашей стороне, оно пытается решить проблему, которую человек внутри себя считает невыносимой и болезненной. Кроме того, если все в вашей семье отличались крупным телосложением, подсознательно может быть страх быть исключенным из семьи или стать чужим, если вы похудеете», – отмечает Тюрина.