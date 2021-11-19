Восемь самых распространенных причин боли в животе у детей

Фармацевт сети аптек Benu рассказывает, какие признаки помогают понять причину боли в животе, и дает советы, как облегчить эту боль и когда необходимо обратиться к врачу.



По словам фармацевтаМарго Лехари, чаще всего боли в животе испытывают дети в возрасте от 6 до 12 лет. «Боль в животе у детей может сопровождаться тошнотой, реже рвотой, а у детей постарше и головными болями», - характеризует Лехари типичные жалобы детей.



Боль в животе часто связана с эмоциональным напряжением



«К сожалению, причину боли в животе определить непросто, потому что помимо физиологических источников причина у каждого третьего ребенка является психосоматической - то есть боль не вызвана болезнью или состоянием здоровья, но причина кроется в эмоциональном напряжении ребенка и стрессе», - поясняет провизор и советует для выяснения причин боли в животе для начала узнать у ребенка – есть ли еще какие-то проблемы помимо живота. Если нет других жалоб и боль в животе связана, например, с тем, что нужно идти в школу, а исчезает эта боль в пятницу или во время школьных каникул, тогда следует обратить внимание на источники стресса, связанные со школой и общением со сверстниками и учителями. Фармацевт рекомендует спокойно и ободряюще поговорить с ребенком, чтобы выяснить его тревоги и страхи, и, при необходимости, дать ребенку подходящие успокаивающие натуральные сиропы.



Возбудители болей в животе и признаки, указывающие на них



По словам аптекаря, также существует несколько физиологических причин болей в животе у детей, и признаки, характеризующие каждую из них, помогают определить, какая из них наиболее вероятна. Очень частой причиной болей в животе у детей является острая инфекция желудочно-кишечного тракта, вызванная различными вирусами, такими как адено-, норо- и ротавирус. Вирусное заболевание характеризуется диареей или рвотой, за которыми следует приступами легкая боль в животе.