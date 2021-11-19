Свежевыжатые соки: пять рецептов для здоровья и иммунитета

Фармацевт Apotheka Лига Цируле рекомендует пять рецептов полезных коктейлей из соков, которые в сырую осеннюю погоду позволят получить ценные питательные вещества и помогут активизировать иммунитет, пишет RUS.TVNET.lv.

Почему соки?

«Ежедневно наш организм сталкивается с рядом неблагоприятных факторов, включая загрязнение воздуха, большую физическую или умственную нагрузку и повышенный стресс. Все это увеличивает потребность организма в разнообразном и сбалансированном питании, являющемся основой хорошего самочувствия и здоровья. Одними из продуктов, позволяющих обогатить меню необходимыми питательными веществами, являются свежевыжатые соки.

Они содержат антиоксиданты - витамины С и Е, каротиноиды, такие как бета-каротин, лютеин и другие ценные вещества. Основной задачей антиоксидантов является защита клеточных мембран: в момент, когда организм превращает съеденное в энергию, образуются свободные радикалы кислорода, которые причиняют организму вред, способствуя развитию сердечных, сосудистых и онкологических заболеваний. Антиоксиданты участвуют в этих химических процессах и защищают клетки», - поясняет Лига Цируле.

Свежевыжатые соки также являются отличным источником клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы, более того, в коктейли из сока можно добавлять самые разнообразные фрукты и овощи, таким образом обеспечивая организм разнообразными питательными веществами, которым присущи различные ценные свойства. Правда, следует помнить, что, включая соки в рацион, самое главное - соблюдать умеренность. Не рекомендуется выпивать больше одного-двух стаканов сока в день, более того - следует обратить внимание на общее потребление сахара в рационе.

Пять напитков из свежевыжатых соков для активации иммунитета

Напиток из лимонного сока с имбирем и медом

Ингредиенты:

три лимона;

очищенный корень имбиря, нарезанный ломтиками по 4-6 миллиметров;

мед - по вкусу;

два стакана воды.

Приготовление

Очищенный и нарезанный дольками имбирь положить в кипящую воду и варить примерно 10-15 минут. Когда вода приобретет слегка коричневатый оттенок, перелить ее в емкость, процедив через сито. Добавить свежевыжатый лимонный сок (из трех лимонов можно получить примерно 1/3 стакана сока), мед и хорошо перемешать. Чтобы напиток быстрее охладился, к нему можно добавить лед.