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Свежевыжатые соки: пять рецептов для здоровья и иммунитета

ФОТО: Pexels

В осенний сезон нам доступен широкий выбор различных фруктов и овощей, богатых витаминами и минеральными веществами. Включая в рацион сезонные продукты, стоит вспомнить и о свежевыжатых соках - они не только станут вкусным дополнением к меню, но и помогут укрепить здоровье, снизить усталость и значительно улучшить самочувствие.

Фармацевт Apotheka Лига Цируле рекомендует пять рецептов полезных коктейлей из соков, которые в сырую осеннюю погоду позволят получить ценные питательные вещества и помогут активизировать иммунитет, пишет RUS.TVNET.lv.

Почему соки?

«Ежедневно наш организм сталкивается с рядом неблагоприятных факторов, включая загрязнение воздуха, большую физическую или умственную нагрузку и повышенный стресс. Все это увеличивает потребность организма в разнообразном и сбалансированном питании, являющемся основой хорошего самочувствия и здоровья. Одними из продуктов, позволяющих обогатить меню необходимыми питательными веществами, являются свежевыжатые соки.

Они содержат антиоксиданты - витамины С и Е, каротиноиды, такие как бета-каротин, лютеин и другие ценные вещества. Основной задачей антиоксидантов является защита клеточных мембран: в момент, когда организм превращает съеденное в энергию, образуются свободные радикалы кислорода, которые причиняют организму вред, способствуя развитию сердечных, сосудистых и онкологических заболеваний. Антиоксиданты участвуют в этих химических процессах и защищают клетки», - поясняет Лига Цируле.

Свежевыжатые соки также являются отличным источником клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы, более того, в коктейли из сока можно добавлять самые разнообразные фрукты и овощи, таким образом обеспечивая организм разнообразными питательными веществами, которым присущи различные ценные свойства. Правда, следует помнить, что, включая соки в рацион, самое главное - соблюдать умеренность. Не рекомендуется выпивать больше одного-двух стаканов сока в день, более того - следует обратить внимание на общее потребление сахара в рационе.

Пять напитков из свежевыжатых соков для активации иммунитета

Напиток из лимонного сока с имбирем и медом

Ингредиенты:

  • три лимона;
  • очищенный корень имбиря, нарезанный ломтиками по 4-6 миллиметров;
  • мед - по вкусу;
  • два стакана воды.

Приготовление

Очищенный и нарезанный дольками имбирь положить в кипящую воду и варить примерно 10-15 минут. Когда вода приобретет слегка коричневатый оттенок, перелить ее в емкость, процедив через сито. Добавить свежевыжатый лимонный сок (из трех лимонов можно получить примерно 1/3 стакана сока), мед и хорошо перемешать. Чтобы напиток быстрее охладился, к нему можно добавить лед.

Имбирь содержит активное вещество гингерол, обладающее антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он помогает бороться с вирусами простуды и помогает при тошноте. Отдельные исследования свидетельствуют, что имбирь также помогает улучшить работу пищеварительной системы, снизить вес и понизить уровень сахара в крови, а также уменьшить воспаление в суставах. В свою очередь, лимон является отличным источником антиоксидантов - он богат витамином С и флаваноидами, помогающими организму быстрее выздоравливать при простуде и благотворно воздействующими на иммунитет. Витамин С также участвует в синтезе коллагена, улучшая состояние сухожилий, связок, костей и кожи. Мед содержит органические кислоты, витамины группы B, калий, натрий, фосфор, кальций, магний и антиоксиданты, он, как и имбирь, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, поэтому мед полезен для профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей.

Напиток из гранатового и апельсинового сока с имбирем и медом

Ингредиенты:

  • один очищенный апельсин, разделенный на дольки;
  • 100 миллилитров гранатового сока;
  • одна столовая ложка лимонного сока;
  • корень имбиря и мед - по вкусу;
  • два стакана воды.

Приготовление

Подготовленные ингредиенты положить в блендер и измельчить до получения однородного напитка. Интенсивность вкуса напитка можно регулировать, дополнительно добавляя имбирь или мед. Чтобы избавиться от семян, приготовленный коктейль необходимо перелить в другую емкость, процедив через сито.

Как дополнение к ценным свойствам меда и имбиря в этот напиток добавляют гранат и апельсин. Гранатовый сок содержит витамин B9, или фолиевую кислоту, витамин C, антиоксиданты, органические кислоты и калий, он отлично поможет восстановить силы в случае простуды и улучшить пищеварение. Гранатовый сок обладает противовоспалительными свойствами, он помогает регулировать кровяное давление и снижать уровень холестерина. Апельсины, в свою очередь, обеспечат организм дополнительной дозой витамина С и антиоксидантов, а также калием, улучшающим здоровье сердца. Апельсиновый сок также содержит магний, который восстанавливает запасы энергии и помогает нормализовать работу нервов и мышц. Ценный состав сока также обладает противовоспалительным действием, он снижает уровень холестерина и устраняет риск образования камней в почках.

Напиток из апельсинового сока с имбирем, медом и куркумой

Ингредиенты:

  • один апельсин;
  • небольшой кусочек корня имбиря;
  • куркума;
  • мед - по вкусу;
  • один стакан воды.

Приготовление

Корень имбиря натереть на мелкой терке, добавить к нему щепотку куркумы и залить массу кипящей водой. Дать настояться 10-15 минут. Добавить в напиток свежевыжатый апельсиновый сок и мед - в зависимости от желаемой сладости.

Ингредиенты напитка укрепят иммунитет и обеспечат дополнительную дозу энергии, а куркума привнесет уникальную вкусовую нотку.

Напиток из сока облепихи с имбирем, медом и корицей

Ингредиенты:

  • 200 миллилитров облепихового сока;
  • небольшой кусочек корня имбиря;
  • две столовые ложки меда;
  • одна палочка корицы.

Приготовление

Корень имбиря натереть на терке, положить в кастрюлю, добавить облепиховый сок и нагреть. Когда напиток станет достаточно теплым, добавить к нему мед и палочку корицы. Продолжать нагревать, помешивая до тех пор, пока мед не растворится. После приготовления напиток следует процедить через сито или марлю. Приготовленный напиток можно пить горячим или охлажденным.

Облепиха является отличным источником витаминов K и B, содержит много антиоксидантов (витамины A, C, E, селен, флавоноиды), ненасыщенные жирные кислоты, цинк, железо, кальций и другие активные вещества. Она обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, облепиха снижает уровень холестерина в крови, улучшает общее состояние организма, укрепляет иммунитет и увлажняет слизистую оболочку.

Напиток из морковно-лимонного сока с имбирем и медом

Ингредиенты:

  • одна морковь;
  • один лимон;
  • одна столовая ложка меда;
  • небольшой кусочек корня имбиря.

Приготовление

Натереть корень имбиря на терке, приготовить свежевыжатый сок из моркови и лимона. Поместить ингредиенты в блендер и добавить к ним мед. Чтобы улучшить вкус, в блендер можно добавить банан или ананас.

Имбирь, лимон и мед укрепят иммунитет и помогут при простуде, а морковь обеспечит организм витамином К, клетчаткой, бета-каротином и другими антиоксидантами. Напиток поможет понизить уровень холестерина, а также укрепит здоровье глаз и улучшит пищеварение.

Не забывайте!

«В осенний сезон полезные соки также можно приготовить из многих выращенных дома овощей, таких как тыква, яблоки или сельдерей. Тыква является отличным источником клетчатки, содержит много витаминов, медь, калий, железо и другие ценные вещества, отлично укрепляет иммунную систему и способствует пищеварению. Яблоки обладают противовоспалительным действием, улучшают здоровье печени и кишечника, снижают уровень сахара и холестерина в организме.

Правда, людям с более чувствительным кишечным трактом эти вкусные фрукты следует употреблять в умеренных количествах, иначе они могут вызвать нарушения пищеварения. В свою очередь, сельдерей является ценным источником антиоксидантов, содержит витамин К, фолиевую кислоту, калий, магний, железо и натрий. Сельдерей помогает в случае воспалений и способствует пищеварению. Для приготовления напитков из соков можно использовать разные фрукты и овощи - нужно только найти сочетание по вкусу и наиболее удобный способ приготовления», - говорит фармацевт Лига Цируле.

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