Свежевыжатые соки: пять рецептов для здоровья и иммунитета

Напиток из гранатового и апельсинового сока с имбирем и медом
- один очищенный апельсин, разделенный на дольки;
- 100 миллилитров гранатового сока;
- одна столовая ложка лимонного сока;
- корень имбиря и мед - по вкусу;
- два стакана воды.
Подготовленные ингредиенты положить в блендер и измельчить до получения однородного напитка. Интенсивность вкуса напитка можно регулировать, дополнительно добавляя имбирь или мед. Чтобы избавиться от семян, приготовленный коктейль необходимо перелить в другую емкость, процедив через сито.
Как дополнение к ценным свойствам меда и имбиря в этот напиток добавляют гранат и апельсин. Гранатовый сок содержит витамин B9, или фолиевую кислоту, витамин C, антиоксиданты, органические кислоты и калий, он отлично поможет восстановить силы в случае простуды и улучшить пищеварение. Гранатовый сок обладает противовоспалительными свойствами, он помогает регулировать кровяное давление и снижать уровень холестерина. Апельсины, в свою очередь, обеспечат организм дополнительной дозой витамина С и антиоксидантов, а также калием, улучшающим здоровье сердца. Апельсиновый сок также содержит магний, который восстанавливает запасы энергии и помогает нормализовать работу нервов и мышц. Ценный состав сока также обладает противовоспалительным действием, он снижает уровень холестерина и устраняет риск образования камней в почках.
Напиток из апельсинового сока с имбирем, медом и куркумой
- один апельсин;
- небольшой кусочек корня имбиря;
- куркума;
- мед - по вкусу;
- один стакан воды.
Корень имбиря натереть на мелкой терке, добавить к нему щепотку куркумы и залить массу кипящей водой. Дать настояться 10-15 минут. Добавить в напиток свежевыжатый апельсиновый сок и мед - в зависимости от желаемой сладости.
Ингредиенты напитка укрепят иммунитет и обеспечат дополнительную дозу энергии, а куркума привнесет уникальную вкусовую нотку.
Напиток из сока облепихи с имбирем, медом и корицей
- 200 миллилитров облепихового сока;
- небольшой кусочек корня имбиря;
- две столовые ложки меда;
- одна палочка корицы.
Корень имбиря натереть на терке, положить в кастрюлю, добавить облепиховый сок и нагреть. Когда напиток станет достаточно теплым, добавить к нему мед и палочку корицы. Продолжать нагревать, помешивая до тех пор, пока мед не растворится. После приготовления напиток следует процедить через сито или марлю. Приготовленный напиток можно пить горячим или охлажденным.
Облепиха является отличным источником витаминов K и B, содержит много антиоксидантов (витамины A, C, E, селен, флавоноиды), ненасыщенные жирные кислоты, цинк, железо, кальций и другие активные вещества. Она обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, облепиха снижает уровень холестерина в крови, улучшает общее состояние организма, укрепляет иммунитет и увлажняет слизистую оболочку.
Напиток из морковно-лимонного сока с имбирем и медом
- одна морковь;
- один лимон;
- одна столовая ложка меда;
- небольшой кусочек корня имбиря.
Натереть корень имбиря на терке, приготовить свежевыжатый сок из моркови и лимона. Поместить ингредиенты в блендер и добавить к ним мед. Чтобы улучшить вкус, в блендер можно добавить банан или ананас.
Имбирь, лимон и мед укрепят иммунитет и помогут при простуде, а морковь обеспечит организм витамином К, клетчаткой, бета-каротином и другими антиоксидантами. Напиток поможет понизить уровень холестерина, а также укрепит здоровье глаз и улучшит пищеварение.
«В осенний сезон полезные соки также можно приготовить из многих выращенных дома овощей, таких как тыква, яблоки или сельдерей. Тыква является отличным источником клетчатки, содержит много витаминов, медь, калий, железо и другие ценные вещества, отлично укрепляет иммунную систему и способствует пищеварению. Яблоки обладают противовоспалительным действием, улучшают здоровье печени и кишечника, снижают уровень сахара и холестерина в организме.
Правда, людям с более чувствительным кишечным трактом эти вкусные фрукты следует употреблять в умеренных количествах, иначе они могут вызвать нарушения пищеварения. В свою очередь, сельдерей является ценным источником антиоксидантов, содержит витамин К, фолиевую кислоту, калий, магний, железо и натрий. Сельдерей помогает в случае воспалений и способствует пищеварению. Для приготовления напитков из соков можно использовать разные фрукты и овощи - нужно только найти сочетание по вкусу и наиболее удобный способ приготовления», - говорит фармацевт Лига Цируле.