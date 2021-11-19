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Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

Женщина и вино. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Сейчас не стоит переживать по поводу несбывшихся желаний и нерешенных проблем. Астрологи советуют женщинам всех знаков относиться к жизни проще, почаще расслабляться. Сейчас лучше сосредоточиться на романтике и амурной сфере в целом. Звезды помогут женщинам в развитии интуиции, пишет dailyhoro.ru.

Женщина-Овен

Ночные светила склоняют больше к чувственному восприятию мира, нежели к решению проблем и бесконечной работе. 22 и 23 ноября лучше как можно больше отдыхать. 24 числа Меркурий перейдет в знак Стрельца, чем пробудит в женщинах-Овнах страсть и новые желания. Наступит время, когда можно будет существенно преуспеть в любом новом начинании. Пришло время разобраться с рутинными делами, чтобы облегчить подготовку к грядущим праздникам.

Женщина-Телец

Женщинам этого знака данную неделю лучше потратить на поиски возможностей укрепления отношений с родственниками, подругами и второй половинкой. Тельцов часто относят к знакам Зодиака, которые не прощают обиды, так что этим женщинам придется сделать над собой усилие. Важно оставить все плохое в прошлом. Сейчас такое время, когда нужно думать о будущем и не зацикливаться на том, что происходило ранее. Необходимо держать себя в руках, стараясь не давить на близких людей.

Женщина-Близнецы

Под конец месяца жизнь женщин этого знака заиграет яркими красками. Сложно сказать, что именно будет иметь место, но представительницы знака должны быть готовы к переменам в любой сфере. Если с понедельника они ринутся в бой, то проиграют. Начинать действовать лучше со среды. На выходных их ожидают приятные сюрпризы. Нужно оставаться на волне позитива, что бы ни случилось.

Женщина-Рак

Энергетика ночных светил идеально подходит для того, чтобы проанализировать прошлое и задуматься о будущем. Полезными станут современные гадания, которые помогут узнать, что таится за закрытой дверью. Представительниц знака Рака в последнюю неделю ноября ждет судьбоносная встреча с важным человеком, который откроет глаза на происходящее и сделает их мудрее. Положительная энергетика небесных покровителей поможет обрести уверенность и поверить в то, что сейчас нет ничего невозможного.

Женщина-Лев

Любовная сфера для представительниц данного знака станет самой важной в период с 22 по 28 ноября. Сильные ритуалы на любовь помогут привлечь внимание мужчин и укрепить недавно начатую связь. Астрологи советуют дамам воздержаться выяснения отношений и не выдавать никому своих секретов. На этой неделе есть опасность встретить на пути фальшивого человека. Отгораживаться от людей из-за этого, конечно, не стоит, но и доверять всем подряд тоже нельзя.

Женщина-Дева

Девам стоит сфокусироваться на финансовой сфере жизни. Очень важно избавиться от привычек, приводящих к бедности, а также как можно меньше лениться. Усердный труд принесет обязательно принесет свои плоды. Нужно лишь немного подождать и наполниться терпением. В таком случае ноябрь завершится без происшествий и резких потрясений. Астрологи настоятельно советуют пока не тратить много денег, особенно на вещи, польза которых сомнительна. Лучше проявлять чуть больше осторожности.

Женщина-Весы

Ночные светила помогут прекрасным Весам сделать свою жизнь лучше, обрести женское счастье и укрепить свое биополе. На этой неделе могут происходить важные стихийные и непредсказуемые изменения, к которым женщины данного знака могут оказаться не готовыми. Сейчас очень важно не переживать по пустякам, помня, что половина проблем — лишь следствие негативного мышления.

Женщина-Скорпион

Прекрасным Скорпионам стоит обходиться без советов окружающих. На этой неделе лучше как можно реже общаться с незнакомыми или неприятными людьми. Со среды Меркурий будет в ударе, поэтому любой накопленный ранее негатив удастся нейтрализовать. Звезды будут на стороне этих женщин — но лишь до тех пор, пока те будут готовы принимать реальность такой, какая она есть.

Женщина-Стрелец

Ночные светила крайне гармоничны для прекрасных Стрельцов, поэтому им стоит потратить эту неделю на обретение внутреннего равновесия. Перед представительницами этого знака откроется то, что ранее было скрыто от глаз. Возможно, женщины-Стрельцы увидят новые пути, ведущие к счастью. Не исключено, что им удастся обнаружить в себе новые таланты и способности.

Женщина-Козерог

Женщин этого знака ожидает очень продуктивная неделя, на которой им удастся решить множество личных проблем и деловых задач. Единственное, кого им стоит опасаться, — это враги и недоброжелатели. Не будут лишними инициативность, смелость. Козерогам порой сложно идти вперед, но на этой неделе можно надеяться на то, что никакие препятствия не станут непреодолимыми и чрезмерно сложными. Сейчас возможно всё.
 
Женщина-Водолей

Водолеям прекрасного пола завершающая неделя осени принесет немало суеты и хлопот, но в конечном итоге все проблемы обернутся для этих дам чем-то приятным. Полезно будет заняться домашними делами: готовкой, уборкой, ремонтом. Это отличная возможность подготовиться к встрече зимы, расслабиться и поразмышлять над важными вопросами. Также важно прислушиваться к своей интуиции. 

Женщина-Рыбы

Этих женщин ждет неделя, идеально подходящая для духовных практик, а также для борьбы с вредными суевериями и установками. В любви им удастся достичь небывалых высот. Интуиция будет на самом пике, а значит, глобальные начинания можно смело назначать на любой из дней. Ночные светила и Меркурий в частности постараются воплотить мечты Рыб в реальность. Скептицизм — самый большой враг для этих представительниц прекрасного пола на этой неделе.

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