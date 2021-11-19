Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

Женщина-Овен

Ночные светила склоняют больше к чувственному восприятию мира, нежели к решению проблем и бесконечной работе. 22 и 23 ноября лучше как можно больше отдыхать. 24 числа Меркурий перейдет в знак Стрельца, чем пробудит в женщинах-Овнах страсть и новые желания. Наступит время, когда можно будет существенно преуспеть в любом новом начинании. Пришло время разобраться с рутинными делами, чтобы облегчить подготовку к грядущим праздникам.

Женщина-Телец

Женщинам этого знака данную неделю лучше потратить на поиски возможностей укрепления отношений с родственниками, подругами и второй половинкой. Тельцов часто относят к знакам Зодиака, которые не прощают обиды, так что этим женщинам придется сделать над собой усилие. Важно оставить все плохое в прошлом. Сейчас такое время, когда нужно думать о будущем и не зацикливаться на том, что происходило ранее. Необходимо держать себя в руках, стараясь не давить на близких людей.

Женщина-Близнецы

Под конец месяца жизнь женщин этого знака заиграет яркими красками. Сложно сказать, что именно будет иметь место, но представительницы знака должны быть готовы к переменам в любой сфере. Если с понедельника они ринутся в бой, то проиграют. Начинать действовать лучше со среды. На выходных их ожидают приятные сюрпризы. Нужно оставаться на волне позитива, что бы ни случилось.

Женщина-Рак

Энергетика ночных светил идеально подходит для того, чтобы проанализировать прошлое и задуматься о будущем. Полезными станут современные гадания, которые помогут узнать, что таится за закрытой дверью. Представительниц знака Рака в последнюю неделю ноября ждет судьбоносная встреча с важным человеком, который откроет глаза на происходящее и сделает их мудрее. Положительная энергетика небесных покровителей поможет обрести уверенность и поверить в то, что сейчас нет ничего невозможного.

Женщина-Лев

Любовная сфера для представительниц данного знака станет самой важной в период с 22 по 28 ноября. Сильные ритуалы на любовь помогут привлечь внимание мужчин и укрепить недавно начатую связь. Астрологи советуют дамам воздержаться выяснения отношений и не выдавать никому своих секретов. На этой неделе есть опасность встретить на пути фальшивого человека. Отгораживаться от людей из-за этого, конечно, не стоит, но и доверять всем подряд тоже нельзя.

Женщина-Дева

Девам стоит сфокусироваться на финансовой сфере жизни. Очень важно избавиться от привычек, приводящих к бедности, а также как можно меньше лениться. Усердный труд принесет обязательно принесет свои плоды. Нужно лишь немного подождать и наполниться терпением. В таком случае ноябрь завершится без происшествий и резких потрясений. Астрологи настоятельно советуют пока не тратить много денег, особенно на вещи, польза которых сомнительна. Лучше проявлять чуть больше осторожности.

Женщина-Весы