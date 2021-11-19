Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

Ночные светила склоняют больше к чувственному восприятию мира, нежели к решению проблем и бесконечной работе. 22 и 23 ноября лучше как можно больше отдыхать. 24 числа Меркурий перейдет в знак Стрельца, чем пробудит в женщинах-Овнах страсть и новые желания. Наступит время, когда можно будет существенно преуспеть в любом новом начинании. Пришло время разобраться с рутинными делами, чтобы облегчить подготовку к грядущим праздникам.
Женщинам этого знака данную неделю лучше потратить на поиски возможностей укрепления отношений с родственниками, подругами и второй половинкой. Тельцов часто относят к знакам Зодиака, которые не прощают обиды, так что этим женщинам придется сделать над собой усилие. Важно оставить все плохое в прошлом. Сейчас такое время, когда нужно думать о будущем и не зацикливаться на том, что происходило ранее. Необходимо держать себя в руках, стараясь не давить на близких людей.
Под конец месяца жизнь женщин этого знака заиграет яркими красками. Сложно сказать, что именно будет иметь место, но представительницы знака должны быть готовы к переменам в любой сфере. Если с понедельника они ринутся в бой, то проиграют. Начинать действовать лучше со среды. На выходных их ожидают приятные сюрпризы. Нужно оставаться на волне позитива, что бы ни случилось.
Энергетика ночных светил идеально подходит для того, чтобы проанализировать прошлое и задуматься о будущем. Полезными станут современные гадания, которые помогут узнать, что таится за закрытой дверью. Представительниц знака Рака в последнюю неделю ноября ждет судьбоносная встреча с важным человеком, который откроет глаза на происходящее и сделает их мудрее. Положительная энергетика небесных покровителей поможет обрести уверенность и поверить в то, что сейчас нет ничего невозможного.
Любовная сфера для представительниц данного знака станет самой важной в период с 22 по 28 ноября. Сильные ритуалы на любовь помогут привлечь внимание мужчин и укрепить недавно начатую связь. Астрологи советуют дамам воздержаться выяснения отношений и не выдавать никому своих секретов. На этой неделе есть опасность встретить на пути фальшивого человека. Отгораживаться от людей из-за этого, конечно, не стоит, но и доверять всем подряд тоже нельзя.
Девам стоит сфокусироваться на финансовой сфере жизни. Очень важно избавиться от привычек, приводящих к бедности, а также как можно меньше лениться. Усердный труд принесет обязательно принесет свои плоды. Нужно лишь немного подождать и наполниться терпением. В таком случае ноябрь завершится без происшествий и резких потрясений. Астрологи настоятельно советуют пока не тратить много денег, особенно на вещи, польза которых сомнительна. Лучше проявлять чуть больше осторожности.
Ночные светила помогут прекрасным Весам сделать свою жизнь лучше, обрести женское счастье и укрепить свое биополе. На этой неделе могут происходить важные стихийные и непредсказуемые изменения, к которым женщины данного знака могут оказаться не готовыми. Сейчас очень важно не переживать по пустякам, помня, что половина проблем — лишь следствие негативного мышления.