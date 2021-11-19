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Эстонка с самыми длинными волосами рассказывает о второй беременности

Мари Ароча Альбиал c cупругом и дочерью на своей свадьбе. ФОТО: instagram.com/mari.arocha.albial

Эстонский блогер и модель Мари Ароча Альбиаль, более известная как Лесная фея Мари (Metshaldjas Mari) наслаждается жизнью своей мечты в качестве домохозяйки. Женщина утвержадет, что самая большая цель для нее - это быть лучшей женой для своего мужа Фабиана Ароча.

Дети также очень важны в жизни Мари, и вскоре она станет мамой во второй раз.

Но для того, чтобы малыш родился здоровым и сильным, Мари делает определенные вещи уже во время беременности.

«Подготовка к родам также должна означать, что вы заботитесь о своих родовых путях, потребляя много продуктов, содержащих пробиотики. Когда ребенок проходит через родовые пути, это также влияет на его или ее иммунную систему. Это то место, где ребенок получает свою первичную иммунную систему. Если вы будете использовать пробиотики, то у вашего ребенка не будет проблем с газами в желудке после рождения, у него не будет аллергии, проблем с кожей или других подобных проблем. Пробиотики вместе с витамином С помогают матери как умственно, так и физически предотвращать послеродовую депрессию и перепады настроения», - делится полезными советами Мари.

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