Эстонка с самыми длинными волосами рассказывает о второй беременности

«Подготовка к родам также должна означать, что вы заботитесь о своих родовых путях, потребляя много продуктов, содержащих пробиотики. Когда ребенок проходит через родовые пути, это также влияет на его или ее иммунную систему. Это то место, где ребенок получает свою первичную иммунную систему. Если вы будете использовать пробиотики, то у вашего ребенка не будет проблем с газами в желудке после рождения, у него не будет аллергии, проблем с кожей или других подобных проблем. Пробиотики вместе с витамином С помогают матери как умственно, так и физически предотвращать послеродовую депрессию и перепады настроения», - делится полезными советами Мари.