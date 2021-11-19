Одежда черного и серого цвета опасна для здоровья, и вот почему

Черный — один из самых популярных цветов в одежде, ведь у многих он ассоциируется с загадочностью и интеллектом. Нельзя отрицать и его практичность — под черный предмет одежды можно подобрать пару в любом цвете и сделать это стильно. Но злоупотреблять темными оттенками в нарядах не стоит, предупреждают психологи. Это может нанести вред вашему здоровью, пишет Life.ru.

Черный и серый цвет вызывают у окружающих состояние сенсорной депривации: они перестают различать цвета, запахи и вкус, притупляются тактильные ощущения. А продолжительное пребывание в такой обстановке способно вызвать уныние и серьезную депрессию, из которой придется выходить при помощи специалиста и препаратов. Такое состояние часто возникает осенью и зимой, когда натуральные яркие краски природы сходят на нет и люди, будто подражая этому, начинают носить все темное.