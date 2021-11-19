35-летняя таллиннка Екатерина Ирванец-Гольдманн — групповой и персональный тренер, о которой многие эстонцы, вероятно, никогда не слышали. Зато у Екатерины много поклонников в Instagram, ведь ее сексуальные и откровенные фото смотрят более 10 тысяч человек. Elu24 узнал у Екатерины, как она попала в мир фитнеса и зачем публикует полуобнаженные фотографии в Instagram.

Екатерина Ирванец-Гольдманн родилась в Таллинне и всегда хотела быть спортсменкой, чем-то средним между гимнасткой и фигуристкой. «Не в смысле спорта, скорее, мне нравился внешний вид спортсменов, их костюмы», - объяснила Екатерина Elu24.

В детстве она была очень спортивной: и в баскетбол играла, и танцевала, хотя родители видели Екатерину в искусстве. «Каким бы невероятным это ни казалось, но я уже с восьми лет бегала в парке. У меня было очень много энергии, и учитель физкультуры предложил заняться легкой атлетикой», - говорит Екатерина, которая посвятила этому виду спорта 15 лет.

Сейчас девушка работает тренером. «Я тренер старшего поколения. Я помню, как в Таллинне было всего пять-десять тренеров по аэробики».

Екатерина окончила Тартуский университет по специальности физкультура: «Когда несколько лет спустя я сделала последнее заявление в спорте, тренерская профессия казалась логическим продолжением. В то же время нельзя сказать, что идея пришла в какой-то момент - я всегда знала, что буду тренером».

По словам Екатерины, хороший фитнес-тренер обладает глубокими знаниями анатомии, физиологии и биохимии человека, личным опытом, интересом к постоянному обучению, широким мировоззрением и четким пониманием того, что делать и зачем.

Тренировки по всему миру

В своем профиле в Instagram Екатерина заявляет, что «тренируется по всему миру». Красотка, которая любит путешествовать, объясняет, что куда бы она ни поехала, она не забывает тренироваться. «Иногда я также путешествую ради рекламы. Осенью, например, была на Майорке. Я вернулась оттуда с кучей фотографий, которые теперь могу опубликовать до 2030 года», - смеется она.

Иногда Екатерина путешествует просто ради отпуска: «Учитывая, что в неделю у меня около 20 часов тренировок плюс коучинг, мне хочется отдохнуть. Хотя последний настоящий отпуск, когда я пообещала себе ничем не заниматься, обернулся интенсивным серфингом».

Любимое место девушки - Куба: «Очень своеобразная страна, такой Советский Союз в лучшем виде». Также она считает Лос-Анджелес и Португалию своими фаворитами, потому что Екатерина большая фанатка океана. «Если в стране есть океан, могу хоть завтра туда поехать», - добавляет она со смехом.

«Путешествия ничего не меняют в моей диете или плане упражнений. Я не собираюсь есть пирожные и много пить, это самое главное. Нет диеты, есть образ жизни! Если я позволю себе немного больше за обеденным столом, я буду работать немного больше физически», - считает спортсменка.

Хотя более 10 тысяч подписчиков в Instagram - неплохое достижение, Екатерина не считает себя популярной в социальных сетях. «Все относительно. По сравнению с блогерами мирового уровня у меня вообще нет подписчиков», - улыбается она. «Моя популярность, конечно, не от Instagram - может, сейчас это звучит высокомерно, но даже до Instagram у меня было все хорошо», - смеется Екатерина.

В соцсетях Екатерина старается быть максимально натуральной. «В общем, я стараюсь быть максимально естественной в кадре. Я почти не крашусь, ни в жизни, ни на фото. В последнее время я стараюсь не использовать даже фильтры», - поясняет она.

Несомненно, многие люди думают, что размещение фотографий в бикини в социальных сетях связано с потребностью во внимании. Когда Екатерину спрашивают, почему она это делает, она отвечает очень конкретно: «Потому что я могу!»

«Кроме того, у меня нет абсолютно никакого эротического подтекста. Скорее, я считаю, что вы можете выглядеть круто, сексуально и спортивно без всякой пошлости. Кто-то видит провокацию, но это точно не то внимание, которое мне нужно», - говорит Екатерина.