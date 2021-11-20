Стилистка Marks & Spencer раскрыла главные ошибки при выборе нижнего белья
Модный эксперт раскрыла главные ошибки, которые покупатели совершают при выборе нижнего белья. Соответствующий материал публикует The Sun.
Модный эксперт раскрыла главные ошибки, которые покупатели совершают при выборе нижнего белья. Соответствующий материал публикует The Sun.
Дизайнер бренда Marks & Spencer Сузи Дженкинсон (Soozie Jenkinson) заявила, что во время шопинга важно приобретать правильный размер вещей. «Многие люди покупают чересчур маленькие утягивающее комплекты в надежде, что они будут лучше корректировать тело. На самом деле они подчеркнут все недостатки фигуры — то же самое произойдет и с обычным бельем», — пояснила она, пишет Lenta.ru.
Стилистка добавила, что очертания правильно подобранного комплекта не будут заметны под одеждой. По ее словам, по этой же причине лучше покупать белье нейтральных цветов, среди которых — черный, бежевый, белый, серый, молочный.
Дженкинсон также порекомендовала заранее продумать наряд, под который будет надето нижнее белье. Так, для облегающей одежды из тонких тканей лучше выбирать бесшовные изделия. В то же время при выборе моделирующих шорт и корсетов она посоветовала учитывать мероприятия, которые планируют посетить читатели издания.
«Обязательно проанализируйте, будете вы танцевать, сидеть или стоять, а также где именно состоится вечеринка. Во многом от это зависит то, какую модель белья вы выберете. Рекомендую покупать белье из дышащих тканей!» — высказалась специалистка.