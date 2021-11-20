Типичные ошибки при увлажнении кожи

Избыток увлажняющего крема. Много не значит хорошо, и необходимо использовать адекватное количество крема. Не наносите на кожу больше, чем это необходимо. А если вам точно не известно, какой объем крема нужен, проконсультируйтесь с дерматологом, сообщает Medikforum.ru.

Тип кожи. Не все увлажняющие крема одинаковы. Довольно часто люди с одним типом кожи используют крем, который предназначен совсем для другого типа.

Лень. Это качество в вопросе ухода за кожей может и подвести. Увлажнять сухую кожу необходимо зимой ежедневно для того, чтобы поддерживать водный барьер на коже и предотвращать её от повреждений.

Увлажнение лица. Не стоит думать, что увлажнять требуется только кожу лица. Кожа вообще является самым большим органом в теле, который функционирует как единое целое. Если вы игнорируете другие части тела, то добиться внешнего вида лишь в области лица будет проблематично.