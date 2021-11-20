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Типичные ошибки при увлажнении кожи

Тональный крем. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Увлажняющие крема и маски очень важны в зимний период, но правильно ли вы их используете? Вот пять самых распространенных ошибок при использование увлажняющего крема, по мнению дерматолога доктора Гиттики Миттал Гупты из Индии.

Избыток увлажняющего крема. Много не значит хорошо, и необходимо использовать адекватное количество крема. Не наносите на кожу больше, чем это необходимо. А если вам точно не известно, какой объем крема нужен, проконсультируйтесь с дерматологом, сообщает Medikforum.ru.

Тип кожи. Не все увлажняющие крема одинаковы. Довольно часто люди с одним типом кожи используют крем, который предназначен совсем для другого типа.

Лень. Это качество в вопросе ухода за кожей может и подвести. Увлажнять сухую кожу необходимо зимой ежедневно для того, чтобы поддерживать водный барьер на коже и предотвращать её от повреждений.

Увлажнение лица. Не стоит думать, что увлажнять требуется только кожу лица. Кожа вообще является самым большим органом в теле, который функционирует как единое целое. Если вы игнорируете другие части тела, то добиться внешнего вида лишь в области лица будет проблематично.

Игнорирование других правил ухода за кожей. Увлажняющий крем жизненно необходим в зимний период, но это не значит, что от других правил ухода за кожей следует отказываться. Кожа постоянно подвергается воздействию загрязнителей от окружающей среды и холода, поэтому нужно адекватно относиться ко всем необходимым косметологическим процедурам.

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