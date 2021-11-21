Ученые назвали безобидный продукт, способный спровоцировать инсульт

По словам специалистов, этот продукт большинство употребляет каждый день, не задумываясь о серьезных последствиях.

Ученые из медицинского портала Home care assistance в США рассказали о продукте, снизив употребление которого можно уменьшить риск возникновения инсульта. По результатам их исследований, им оказалась безобидная на первый взгляд соль. Именно эта приправа имеет свойство задерживать в организме жидкость, вследствие чего повышается артериальное давление и развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

Соль содержится во всех продуктах: фруктах, овощах, орехах и многих других. Но ее природное количество не всех устраивает. Потому производители на фабриках для увеличения своей прибыли добавляют слишком много такого усилителя вкуса. А покупатели, хватая с полок быструю еду, не задумываются о риске возникновения инсульта.

«Продукты, прошедшие технологическую обработку, такие как консервированные супы, содержат слишком много соли», – передает заключение ученых Express.