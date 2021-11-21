Ученые назвали безобидный продукт, способный спровоцировать инсульт
Ученые назвали безобидный продукт, способный спровоцировать инсульт, пишет Пятый канал.
Ученые назвали безобидный продукт, способный спровоцировать инсульт, пишет Пятый канал.
По словам специалистов, этот продукт большинство употребляет каждый день, не задумываясь о серьезных последствиях.
Ученые из медицинского портала Home care assistance в США рассказали о продукте, снизив употребление которого можно уменьшить риск возникновения инсульта. По результатам их исследований, им оказалась безобидная на первый взгляд соль. Именно эта приправа имеет свойство задерживать в организме жидкость, вследствие чего повышается артериальное давление и развиваются сердечно-сосудистые заболевания.
Соль содержится во всех продуктах: фруктах, овощах, орехах и многих других. Но ее природное количество не всех устраивает. Потому производители на фабриках для увеличения своей прибыли добавляют слишком много такого усилителя вкуса. А покупатели, хватая с полок быструю еду, не задумываются о риске возникновения инсульта.
«Продукты, прошедшие технологическую обработку, такие как консервированные супы, содержат слишком много соли», – передает заключение ученых Express.
Особенно опасно частое употребление готовой еды гипертоникам и пожилым людям. Им ученые рекомендуют и вовсе отказаться от такого питания и готовить самостоятельно, используя полезные ингредиенты.