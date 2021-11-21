Справится каждый: быстрый заливной пирог с мясом
Кулинарный блогер предложил всем желающим отведать простой в приготовлении, но сочный и вкусный пирог с мясом из заливного теста, пишет Пятый канал.
Кулинарный блогер предложил всем желающим отведать простой в приготовлении, но сочный и вкусный пирог с мясом из заливного теста, пишет Пятый канал.
Совсем немного времени остается до самой волшебной ночи в году. Пора призадуматься, чем вы будете угощать своих родных и гостей. Наверняка, будет множество традиционных новогодних блюд: салат оливье, селедка под шубой, мимоза. Но кулинарный блогер и шеф-повар Василий Емельяненко рекомендует разнообразить «майонезные» блюда чем-то оригинальным и приготовить заливной пирог с мясной начинкой.
Ингредиенты:
Для теста:
Мясная начинка:
Способ приготовления:
Мясная начинка
Морковь тоненько режем слайсами либо ножом, либо на терке. Далее соломкой, а после на маленькие кубики. Лук также нарезаем. Параллельно разогреваем сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла на плите. Перекладываем морковь и лук в сковороду для пассирования. На небольшом огне обжариваем. Далее отправляем готовое мясо по вашему желанию. Приправить перцем. Как только мясо чуть поджарится и соединится с пассированными морковью и луком, выключаем плиту и перекидываем начинку на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость стекла.
Тесто
В чащу смешиваем яйца, майонез, кефир, муку, соль, соду. Перемешиваем до однородной консистенции. Форму для выпекания застилаем пергаментом, смазанным маслом. Выливаем половину теста и разравниваем по форме. Далее выкладываем остывшую начинку и сверху закрываем оставшимся тестом. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем не более 15 минут.
У вас должен получиться не высокий, но при этом пышный пирог.
Приятного аппетита!