Справится каждый: быстрый заливной пирог с мясом

Совсем немного времени остается до самой волшебной ночи в году. Пора призадуматься, чем вы будете угощать своих родных и гостей. Наверняка, будет множество традиционных новогодних блюд: салат оливье, селедка под шубой, мимоза. Но кулинарный блогер и шеф-повар Василий Емельяненко рекомендует разнообразить «майонезные» блюда чем-то оригинальным и приготовить заливной пирог с мясной начинкой.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука 200 г;

Кефир 200 г;

Майонез 200 г;

Соль 5г;

Яйца 2 шт;

Сода 1 ч. л.;

Мясная начинка:

Лук;

Морковь;

Мясо (любое по вашему желанию);

Черный перец;

Способ приготовления:

Мясная начинка

Морковь тоненько режем слайсами либо ножом, либо на терке. Далее соломкой, а после на маленькие кубики. Лук также нарезаем. Параллельно разогреваем сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла на плите. Перекладываем морковь и лук в сковороду для пассирования. На небольшом огне обжариваем. Далее отправляем готовое мясо по вашему желанию. Приправить перцем. Как только мясо чуть поджарится и соединится с пассированными морковью и луком, выключаем плиту и перекидываем начинку на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость стекла.

Тесто

В чащу смешиваем яйца, майонез, кефир, муку, соль, соду. Перемешиваем до однородной консистенции. Форму для выпекания застилаем пергаментом, смазанным маслом. Выливаем половину теста и разравниваем по форме. Далее выкладываем остывшую начинку и сверху закрываем оставшимся тестом. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем не более 15 минут.

У вас должен получиться не высокий, но при этом пышный пирог.