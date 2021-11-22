Ценный кадр: как закрутить роман с коллегой-мужчиной на работе

Когда вы проводите много времени на работе с коллегами-мужчинами, у вас появляется прекрасная возможность лучше изучить потенциального кандидата на ваши руку и сердце. Сильные и слабые стороны, жизненные планы, хозяйственность и внимательность мужчины — как на ладони, при совпадении всех параметров с вашими представлениями об идеальном партнере приступайте к женским маневрам.
Психолог предлагает на выбор два действенных совета по привлечению внимания коллеги.
Совет № 1
Попросите о помощи, пусть это будет легкий, непринужденный повод.
«Будьте аккуратны с формулировкой, потому что мужчины подсознательно боятся глобальных проблем, ему бы свои решить», — предупредила специалист в области отношений.
Совет № 2
«Если вы хотите привлечь внимание мужского пола в офисе, обратите сначала внимание на себя: распрямите плечи, начните улыбаться, позаботьтесь о своем внешнем виде, правильный макияж и осанка — это всегда очень заметно и привлекательно», — подчеркнула эксперт.
Последовав этим простым, но действенным советам, вы быстрее сможете обрести настоящее счастье.