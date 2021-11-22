Кто из знаменитостей редко моет голову?

Как голливудским дивам и модным блогерам удается мыть голову всего несколько раз в неделю и при этом потрясающего выглядеть?

Синди Кроуфорд

Несмотря на то, что 52-летняя Кроуфорд уже давно завершила карьеру в модельном бизнесе, она частая гостья на светских мероприятиях. Чтобы сохранить молодость и красоту, модель тщательно следит за своим внешним видом. Многолетняя работа в модной индустрии испортила волосы Синди Кроуфорд: из-за частых укладок и завивок они потеряли блеск и здоровый вид. Чтобы не лишиться густой шевелюры, трихолог модели посоветовала ей мыть голову всего несколько раз в неделю.

Гвинет Пэлтроу

Визитная карточка голливудской актрисы — благородный блонд. Гвинет Пэлтроу красит волосы в блондинистый цвет, что очень вредит их качеству. Токсичная краска делает волосы ломкими и сухими, а специальные фиолетовые бальзамы и шампуни только усугубляют ситуацию. Чтобы выглядеть неотразимо на светских раутах и съемках, Гвинет Пэлтроу пользуется безсульфатным шампунем и моет голову несколько раз в неделю.

Ким Кардашьян

Благодаря армянским корням у Ким Кардашьян густые и плотные волосы, но из-за частых модных экспериментов они значительно пострадали. В одном из интервью Ким поделилась, что по совету стилиста моет голову раз в четыре дня. Первые два дня звезда делает объемную укладку, а на третий выпрямляет их утюжком, чтобы создать эффект ламинирования. На четвертые сутки, когда волосы уже не выглядят свежими, Кардашьян завязывает их в конский хвост.

Дженнифер Энистон

Звезда телесериала «Друзья» недавно презентовала собственный бред уходовых средств для волос. Но пока что в линейке только одно косметическое средство — спрей для легкого расчесывания и распутывания волос. Коллеги Дженнифер Энистон уже попробовали продукт и остались в восторге. Актриса не собирается останавливаться на одном спрее: в скором времени она расширит линейку шампунями, масками, кондиционерами и бальзамами. Дженнифер Энистон не любит заморачиваться с уходом за волосами. Она моет голову всего раз в три дня и считает, что этого достаточно.

Матильда Джерф