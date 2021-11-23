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Розыгрыш билетов! Кинопремьера фильма «Дом Гуччи» в рамках особого мероприятия от Apollo Naistekas

Афиша к фильму "Дом Гуччи". ФОТО: скриншот с сайта collider.com

Специальные мероприятия Apollo Naistekas состоятся 24 ноября в 17:30 (начало фильма в 18:00) в следующих кинотеатрах Apollo: Мустамяэ, Солярис, Лыунакескус, Пярну, Йыхви, Астри, Сааремаа. Проведите стильный вечер с интересным фильмом! Парные билеты разыгрываются в один из этих кинотеатров. 

Портал Krasotka.ee разыгрывает две пары билетов на фильм «Дом Гуччи»!

ВНИМАНИЕ! Победителем сможет стать только тот, кто прилежно выполнит все условия нашего розыгрыша! Переходите на страницу Facebook для участия. 

Внимание! В кинотеатре Apollo Solaris будет проходит особо торжественная премьера, куда придут сливки эстонского общества! Если желаете, можете стать частью этого гламурного мероприятия.

Лень играть? Тогда ищите билеты в продаже в кассах Apollo! Розыгрыш состоится в среду, 24 февраля. Удачи в игре!

В основу фильма легла реальная история жизни представителей знаменитого семейства Гуччи — Маурицио, внука основателя модного дома, и его жены Патриции Реджани. Прожив 12 лет в браке, супруги развелись (Маурицио бросил жену и двух дочерей ради другой женщины). Спустя несколько лет после развода Патриция заказала убийство бывшего мужа. За это ее приговорили к 29 годам тюремного заключения.

Что известно о фильме?

История убийства представителя столь известной фамилии в конце 1990-х не сходила со страниц светской и судебной хроники. В 2001 году журналистка, специалист по итальянским домам моды Сара Гей Форден (Sara Gay Forden) написала книгу о расследовании убийства — «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» («House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed»). На основе этого документального романа Скот и снял свой фильм.

Сам этот проект — давняя задумка Ридли Скотта. Историю падения дома Гуччи он собирался снять ещё в нулевых с Леонардо Ди Каприо и Анджелиной Джоли в главных ролях, но тогда членам клана Гуччи удалось запретить производство картины. Лишь в 2019-м Скотт вернулся к этой идее, причем на этот раз компания Gucci пошла на полное сотрудничество и предоставила режиссеру доступ к своим архивам.

Адам Драйвер исполнил роль Маурицио Гуччи, а леди Гага сыграла Патрицию Реджани.

В фильме также заняты Аль Пачино (Альдо Гуччи), Джаред Лето (Паоло Гуччи, сын Альдо и двоюродный брат Маурицио), Джереми Айронс (Родольфо Гуччи) и Сальма Хайек.

Съемки «Дома Gucci» несколько раз переносились из-за коронавируса. Премьера состоялась в Лондоне 9 ноября 2021 года; в американский прокат фильм выйдет в конце ноября. Картина также будет доступна подписчикам видеосервиса Paramount+.

Эстонская премьера фильма состоится 24 ноября.

24 ноября состоится кинопремьера «Дома Гуччи», снятым на основе реальных событий.

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