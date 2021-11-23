Розыгрыш билетов! Кинопремьера фильма «Дом Гуччи» в рамках особого мероприятия от Apollo Naistekas

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В основу фильма легла реальная история жизни представителей знаменитого семейства Гуччи — Маурицио, внука основателя модного дома, и его жены Патриции Реджани. Прожив 12 лет в браке, супруги развелись (Маурицио бросил жену и двух дочерей ради другой женщины). Спустя несколько лет после развода Патриция заказала убийство бывшего мужа. За это ее приговорили к 29 годам тюремного заключения.

Что известно о фильме?

История убийства представителя столь известной фамилии в конце 1990-х не сходила со страниц светской и судебной хроники. В 2001 году журналистка, специалист по итальянским домам моды Сара Гей Форден (Sara Gay Forden) написала книгу о расследовании убийства — «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» («House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed»). На основе этого документального романа Скот и снял свой фильм.

Сам этот проект — давняя задумка Ридли Скотта. Историю падения дома Гуччи он собирался снять ещё в нулевых с Леонардо Ди Каприо и Анджелиной Джоли в главных ролях, но тогда членам клана Гуччи удалось запретить производство картины. Лишь в 2019-м Скотт вернулся к этой идее, причем на этот раз компания Gucci пошла на полное сотрудничество и предоставила режиссеру доступ к своим архивам.

Адам Драйвер исполнил роль Маурицио Гуччи, а леди Гага сыграла Патрицию Реджани.

В фильме также заняты Аль Пачино (Альдо Гуччи), Джаред Лето (Паоло Гуччи, сын Альдо и двоюродный брат Маурицио), Джереми Айронс (Родольфо Гуччи) и Сальма Хайек.

Съемки «Дома Gucci» несколько раз переносились из-за коронавируса. Премьера состоялась в Лондоне 9 ноября 2021 года; в американский прокат фильм выйдет в конце ноября. Картина также будет доступна подписчикам видеосервиса Paramount+.

Эстонская премьера фильма состоится 24 ноября.