Розыгрыш билетов! Кинопремьера фильма «Дом Гуччи» в рамках особого мероприятия от Apollo Naistekas

История убийства представителя столь известной фамилии в конце 1990-х не сходила со страниц светской и судебной хроники. В 2001 году журналистка, специалист по итальянским домам моды Сара Гей Форден (Sara Gay Forden) написала книгу о расследовании убийства — «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» («House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed»). На основе этого документального романа Скот и снял свой фильм.