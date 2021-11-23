Медики предостерегли от четырех опасных ошибок при простуде

Немецкие врачи назвали четыре распространенные ошибки, которые пациенты допускают при лечении простуды. Об этом пишет Пятый канал со ссылкой на журнал Focus.

Прежде всего, медики не рекомендуют злоупотреблять назальными спреями, так как при долгом применении они могут повредить слизистую оболочку и вызывать привыкание. Они советуют использовать спреи не более недели. Кроме того, флакон следует протереть, чтобы не занести бактерии в нос.

Второй распространенной ошибкой специалисты назвали быстрое сбивание температуры при помощи лекарств. Этого делать не стоит, так как жар помогает иммунной системе лучше справляться с болезнетворными микроорганизмами. Врачи призвали не сбивать температуру ниже 38 градусов у детей и ниже 38,5 градуса у взрослых.

Также не стоит нагружать себя физическими упражнениями до полного выздоровления. Несмотря на то, что жаропонижающие препараты дарят ощущение облегчения, спорт в период болезни может нанести ущерб организму.