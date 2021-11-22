Десять секретов о сексе после рождения ребенка, о которых вам никто не скажет

Специалисты советуют не вступать в интимную связь примерно в течение полутора месяцев после появления на свет малыша, чтобы дать организму восстановиться. Некоторым требуется больше времени, ведь следует учитывать, что это не только физическое потрясение, но и эмоциональное. Издание HuffPost узнало у женщин, с какими подводными камнями им пришлось столкнуться в половой жизни, став мамами.

1. Сокращение естественной смазки

Ведущая подкаста «Странная мама» Челси Вашингтон рассказала, что после родов ее ощущения во время интимной связи изменились. «Это не было ни плохо, ни больно — просто было иначе», — отметила женщина. Однако легкий дискомфорт доставляло то, что у нее стало выделяться гораздо меньше смазки, из-за чего пришлось увеличить время на прелюдию, пишет Life.ru.

2. Секс нередко бывает болезненным, по крайней мере вначале. Однако со временем становится лучше

Тоня Манн, которая родила двух малышей с разницей в год, рассказала, что сначала половые акты сопровождались неприятными ощущениями. По словам женщины, к такому она совсем не была готова. «Позы, которые когда-то были удобными и приятными, теперь приносили только боль. Мне пришлось научиться быть терпеливой, как и моему мужу», — поделилась Тоня, однако отметила, что со временем секс все же стал лучше.

3. Если у вас было кесарево сечение, это не значит, что вы можете быстро вернуться к половой жизни

Женщинам, перенесшим кесарево сечение, в первое время нужно воздерживаться от физических нагрузок и тренировок. А через шесть-восемь недель сходить на осмотр к врачу, который определит, пришли ли вы в форму. «Мое тело восстанавливалось после серьезной операции, к тому же я ухаживала за новорожденным. Сочетание этих вещей сделало секс самым последним делом в моем списке! Я просто все время была измотана», — отметила Мелисса Кампос.

4. Секс-игрушки станут вашими новыми лучшими друзьями

Быть новоиспеченными родителями непросто. На мам и пап порой сваливается столько обязанностей, что на любовные утехи почти не остается сил. И некоторые из них признаются, что в эти моменты их выручают различные приспособления, которые можно купить в магазине для взрослых.

5. Грудное вскармливание может отбить у вас сексуальное желание

«Я буквально чувствовала себя коровой и меньше всего мне хотелось, чтобы кто-то другой прикасался к моему телу. К счастью, у меня есть надежный и сострадательный партнер, который поддерживал меня и никогда не заставлял выходить за пределы моей зоны комфорта», — поделилась иллюстратор Джина Макмиллен. Женщина отметила, что благодаря понимающему избраннику им удалось найти новые способы близости.

6. Если кормите грудью, приготовьтесь, что во время секса у вас может течь молоко

Это может случиться в самый неподходящий момент, но не стоит переживать, ведь это нормально. «Вы должны привыкнуть к еще большему количеству жидкостей, чем раньше», — рассказала мама Кэти Брунель.

7. Некоторым партнерам на время придется забыть о том, чтобы трогать грудь возлюбленной

Не каждой родительнице в период грудного вскармливания будут приятны подобные ласки. Так что их избранникам стоит запастись терпением.

8. Интимный опыт действительно может стать ярче

Рождение малыша сближает супругов, создавая между ними особую связь. Однако времени на любовные утехи остается все меньше, поэтому паре приходится проявлять всю свою изобретательность, чтобы насладиться моментом. «Ребенок спит в нашей постели, и мы вынуждены использовать творческий подход. Это кажется пикантным и забавным — заниматься сексом в разных уголках дома, чего в обычных условиях мы не сделали бы!» — рассказала Лина Форрестол, которая ведет блог о материнстве.

9. Когда у вас мало свободного времени, вы учитесь заниматься сексом быстро

Ужины в ресторане, романтика и прелюдия — о многом, что вы так любили, придется забыть и действовать в спартанских условиях. «Когда родился ребенок, режим дня стал непредсказуемым. И если бы я ждала подходящего момента, чтобы настроиться, то этого могло бы вообще никогда не произойти», — отметила Джина Макмиллен.

10. Не корите себя за отсутствие секса. Помните, что это временно