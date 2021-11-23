КАКОЙ УЖАС! ⟩ Женщина нарастила ресницы на дому и осталась с расцарапанными роговицами

Жительница Борнмута Зоуи Кинэа рассказала, что нашла мастера в социальных сетях и отправилась на процедуру, которая длилась около трех часов. После окончания сеанса осталось чувство сильного дискомфорта в глазах. Выяснилось, что специалист неправильно наклеила искусственные ресницы на веки, из-за чего они царапали женщине роговицы, пишет Lenta.ru.

«Обычно я спокойно отношусь к болевым ощущениям, но здесь я просто рыдала. Казалось, что кто-то проткнул мне глаза, я едва могла их открыть — это была агония. Домашний мастер оставила меня с расцарапанными глазами, я на время ослепла», — пожаловалась пострадавшая и добавила, что отправилась в отделение неотложной помощи из-за слишком сильной боли.

По словам Кинэи, врачи попытались открыть ее отекшие глаза и нанесли на них специальный гель, чтобы узнать степень повреждения роговиц. «Они сказали, что мои глаза полностью расцарапаны. Медики ничем не смогли помочь и заявили, что мне необходимо срочно избавиться от ресниц», — пояснила она. Тогда пострадавшая самостоятельно растворила клей и удалила ресницы.