Как похудеть за 10 дней: суровая диета Мадонны

Прошло уже 39 лет с тех пор, как Мадонна впервые появилась на сцене и завоевала любовь публики. В своей музыкальной карьере она добилась невероятных успехов. Но, в силу ее профессии, над своей фигурой певице приходилось трудиться не меньше, чем над хитами. Конечно, с ее графиком работы тяжело постоянно следить за собой и иногда певице приходилось возвращаться в форму буквально за считанные дни, точнее за десять. На этот случай у нее даже есть особая диета. Хотите узнать какая?

Подготовка

Мадонна следует очень строгой макробиотической диете, которая исключает из рациона питания пшеницу, яйца, мясо и молочные продукты. Вы спросите: «Что же она ест?». Ответ — овощи. Личный шеф-повар певицы даже написала книгу под названием «Маюми», которая включает в себя блюда макробиотической диеты. Если вы хотите испытать себя и проверить, сможете ли вы продержаться, устроив себе 10 дней детокса, тогда читайте дальше наш материал. Мы подробно расскажем о том, что нужно есть в эти «тяжелые» во всех смыслах дни, пишет Woman.ru.

День 1

Начните свое утро с мисо-супа и коричневого риса на завтрак. Звучит жутко, но поверьте, это не так страшно. Тем более, что вы быстро наедитесь. Это блюда настолько сытное, что уверяем вас, вы пропустите обед. Когда настанет время ужина, приготовьте себе блюдо из водорослей и тушеного ячменя.

День 2

Чтобы дать вашему организму придти в себя после употребления водорослей и тушеного ячменя, во второй день диеты Мадонна советует питаться овощами и яблоками сорта Фуджи. Постарайтесь чем-то себя занять: прогуляйтесь по городу, посмотрите фильм, встретьтесь с друзьями.

День 3

Этот день лучше всего посвятить спорту. Пробежка в парке или тренировка в фитнес-клубе вполне подойдут. Надо заставить себя попотеть, чтобы вывести все токсины из организма. На завтрак можно снова съесть мисо-суп, чтобы зарядиться энергией и дождаться ужина. Вечером лучше всего съесть сыр тофу или соевое мясо.

День 4

Больше слив. В этих фруктах содержится много сахара, который нам просто необходим. Особенно после долгих дней без сладкого. Не бойтесь, это не значит, что вы сорвались, и вся диета пошла насмарку.

День 5 и 6

О да! Вот они счастливые дни. Когда Мадонна следовала этой диете, она обязательно брала себе два дня выходных, когда можно было есть все, что только захочется. Так что можем следовать ее примеру. Только будьте осторожны. Лучше употреблять пищу маленькими порциями. Иначе с непривычки наш желудок может пострадать. Эти два дня свободы нужны несомненно. Нам вообще тяжело представить, как Мадонна может так питаться. Но Мадонна — особенная женщина.

День 7

Возвращаемся к диете. Делаем заготовку сыра тофу на 3 дня вперед. Вам предстоит питаться им в течение трех дней. Не бойтесь, не в чистом виде. Его можно добавить к листьям салата или в мисо-суп.

День 8

Чтобы совсем не уйти в депрессию, устройте макробиотическую вечеринку. Звучит грустно, но это действительно поможет вам развеяться. Приготовьте различные блюда, которые вы употребляете, следуя вашей диете. Покажите своим друзьям то, чем вы питаетесь. Они точно оценят ваши старания. Кстати, квашенная капуста может быть очень вкусным блюдом.

День 9 и 10