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Голод в холод: как питаться зимой, чтобы не поправиться к весне

Суп хорошо согревает в холода. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Повышение аппетита на фоне прихода осенне-зимнего сезона воспринимается как еще одно неизбежное зло вдобавок к погодным неприятностям. Холод и голод — это не просто рифма, это физиологическая и психологическая взаимозависимость. Почему она существует и какой ценой можно с ней справиться, дабы не набрать за зиму лишних кило?

Химические изменения, вызванные недостатком солнечного света и холодным климатом, заставляют нас испытывать повышенное чувство голода и искать спасение в бесконечных перекусах и более жирной, сытной пище…

Температура падает, аппетит растет. Почему?

Неодолимое желание что-то пожевать на фоне падающего столбика термометра не миф и необязательно вопрос плохой самодисциплины. В научной литературе явление, вызывающее, в том числе повышение аппетита, описано под именем сезонного аффективного расстройства (seasonal affective disorder - SAD), или попросту осенне-зимней депрессии. Поздно рассветает утром, рано темнеет вечером, а между этими двумя точками тянутся хмурые промозглые дни, постоянное чувство голода и ощущение, что желудок пустой. Недостаток тепла и снижение уровня серотонина компенсируется обращением к доктору Холодильнику, который лечит повышение аппетита проверенным способом. Исследования показали: мозг имитирует ощущение счастья при поглощении высококалорийной, жирной пищи. Правда, чувство голода ослабевает лишь на мгновения, а вот последствия «осчастливливания» сохраняются надолго.

Причины, по которым большинство людей набирают лишний вес в зимний сезон, вполне очевидны: мы больше едим жареной и жирной пищи, меньше пьем воды (причем - существенно меньше!) и в разы меньше двигаемся... Идеальные условия, чтобы нарастить себе пару сантиметров с боков!

Осенью и зимой подобные желания становятся еще более отчетливыми потому, что тело реагирует на снижение температуры «за бортом» и полубессознательно обращается к пище, которая быстро усваивается и, значит, способна в кратчайшие сроки согреть – сладостям, углеводам, жирному, заставляя забыть, что желудок будто пустой. Американский специалист по питанию, доктор Райли МакАллистер, автор книги «Здоровый ланч: как работающей маме сохранить здоровье себе и своим детям», обращает внимание на опасность: употребление сладкой, крахмалистой и жирной пищи загоняет нас в ловушку и запускает цикл, при котором содержание сахара в крови растет скачками, повышение аппетита не удовлетворяется, а тело требует все больше и больше «быстродействующей» еды.

Что же делать? Понять, что происходит и помочь своему организму справиться с детскими воспоминаниями об уютной зиме в обнимку с бабушкиными пирожками, научив его эффективно работать на энергетически полноценной и не перенасыщенной калориями пище.

Холод и голод – что есть, если желудок постоянно «пустой»?

Завтрак. По мнению диетологов – самый важный прием пищи в течение дня. Пропуская завтрак, мы нарушаем метаболические процессы (результат – неудовлетворенность, раздражительность, слабость, вялость) и обрекаем себя на неизбежные перекусы и более обильный, чем это необходимо, компенсирующий и без того повышенный аппетит обед.

В холодное время года порция овсянки с орехами или сухофруктами обеспечит правильное начало дня (альтернатива – гранола с подогретым или комнатной температуры молоком) и поможет заглушить чувство сезонного голода на несколько часов.

Предпочитаете что-то существеннее каши и стакана теплого молока? Не беда! Приготовьте себе паровой омлет из яичных белков, или творожную запеканку (естественно — без сахара и из обезжиренного творога) — и подобный высокобелковый завтрак не только обеспечит вас энергией на несколько часов, но и гарантированно убережет от набора веса. Недаром же белковые диеты считаются наиболее эффективным способом похудеть в любой сезон.

Белковая диета: «волшебные» протеины против волчьего аппетита

Суп. Суп — идеальное с точки зрения диеты блюдо в любой сезон. Теплая жидкость не только согревает и сохраняет витамины и минералы отварных овощей, но и наполняет пустой желудок, а разнообразие супов и их бюджетная доступность позволяют ввести это блюдо в рацион на постоянной основе. И чисто психологически тарелка с супом выглядит более убедительной, чем маленький бутерброд — хотя содержание калорий в них может быть примерно равным.

Морская рыба. Высокое содержание омега-кислот в нежной и вкусной морской рыбе особенно важно в холодное время года: обеспечивая ресурсами нервную систему и мозг, рыба помогает бороться с осенне-зимней депрессией. Кроме того, легкоусвояемые жиры сохраняют красоту, не давая коже пересохнуть под влиянием холодного ветра и центрального отопления.

Мерзнете в холодное время года и все время хотите есть? Пейте воду и ешьте рыбу — пускай организм решит, что на дворе лето!

Сезонные корнеплоды. Свекла, морковь, пастернак, репа, редька не просто долго хранятся, но и на протяжении нескольких месяцев после уборки урожая сохраняют свои полезные свойства. Содержащаяся в корнеплодах клетчатка надежно заполняет пустой желудок, удовлетворяя чувство голода. Для диеты в холода предпочтительнее отварные или паровые овощи. Благодаря температуре подачи (и при условии правильного приготовления — важно обрабатывать корнеплоды минимальное время, чтобы сохранить витамины) они обеспечивают оптимальный согревающий и энергетический эффект.

Специи. Имбирный корень, корица, гвоздика, разные виды острого перца — все эти пряности обладают мощным согревающим и бодрящим эффектом и делают пищу более ароматной и вкусной, а значит, позволяют полноценно ею наслаждаться. Кроме того, большинство этих специй обладают способностью эффективно сдерживать аппетит. Чемпионом же среди этих специй по праву считается имбирь. Его можно запаривать и пить как чай (что не только подавляет аппетит, но и способствует активному похудению), а можно при желании добавлять в мясные, рыбные или овощные блюда при готовке.

Нет ничего лучше в качестве зимнего согревающего напитка, чем чай с легким ароматом специй, напоминающей о недавних рождественских праздниках... Судите сами: такой чай уютно согревает и тело и душу, добавки из имбиря и корицы эффективно помогают сдерживать аппетит, а любые сладости к такому чаю - совершенно излишни, разве ж только крошечная ложечка меда "придется ко двору"...

Орехи и цельнозерновые продукты. В любой сезон важно следить за степенью промышленной обработки продуктов и минимизировать употребление белой муки, шлифованного риса и рафинированных сахара и масла. В холодное время года это правило только актуализируется — обработанные, очищенные продукты содержат максимум калорий и минимум ценных питательных компонентов. Продукты из цельного и минимально обработанного зерна — кладезь клетчатки и витаминов, они дольше и более полноценно усваиваются, а значит, постоянное чувство голода ослабевает. Содержащиеся в зерне и орехах (особенно миндале) витамины крайне важны для поддержания эластичности как внутренних органов, так и кожи.

Вода. Как ни парадоксально, холод ведет к дегидрации: теплый воздух в помещениях высушивает кожу, а из-за обилия одежды мы потеем гораздо больше, чем замечаем. Если вы занимаетесь спортом на свежем воздухе, риск дополнительно увеличивается. Для полноценной диеты в холода важно пить не меньше, чем в теплое время года, даже если жажды вроде как и нет. Полтора-два литра чистой воды в день — и пусть она будет комнатной температуры или теплой. Вода заботится о том, чтобы пустой желудок не беспокоил.

Осторожно, холодает! Ревизия списка покупок

Убираем из холодильника: полуфабрикаты, пироги, майонезные соусы и салаты, колбасу и сосиски, жирные сыры, кондитерские десерты и пудинги, сладкую газировку.

Кладем в холодильник: морскую рыбу, отварное мясо, листовой салат, сельдерей, сезонные корнеплоды, замороженные овощи, йогурты, нежирный и зерненый творог.

Вместо чипсов, булок, печенья и конфет: яблочные чипсы, пастила, мюсли-печенье и гранола, орехи (миндаль, кедровые), сухофрукты, хлебцы и цельнозерновой хлеб.

На гарнир: минус картофель и белый рис — плюс паровые овощи, греча, паста из твердых сортов пшеницы или цельнозерновая, киноа, нешлифованный, дикий или черный рис.

Чувство голода в холода: главные ошибки

Ошибка 1: Неограниченные чай- и кофе-паузы. Действительно, горячий свежеприготовленный напиток расширяет сосуды, заставляя тело почувствовать блаженное тепло, а пустой желудок — не менее блаженное ощущение наполненности. Однако где чай-кофе, там и сахар, и другие простые углеводы в виде выпечки и конфет — маленьких, но коварных. И, пока содержимое горячей чашки остывает, можно благополучно расправиться с половиной торта…

Что делать? Пить чай-кофе без сахара и учитывать употребление молока и сливок. Свести к минимуму «закуску» к чайно-кофейным паузам. Помнить, что теплые напитки диетически полноценнее, чем обжигающе горячие, поскольку позволяют контролировать повышение аппетита, и по возможности употреблять травяные или сортовые китайские чаи вместо выводящих жидкость кофе и черного чая. Кстати, даже в упрощенном офисном виде чайная церемония с пуэром или улуном обеспечивает отличный короткий отдых и занимает руки не хуже печенек и конфеток. И отвлекает от чувства голода.

Ошибка 2: Джанк-фуд. Прибежать с холода и побыстрее съесть что-то сытное! Джанк-фуд это не только заслуженно демонизированые «произведения искусства» из сетей быстрого питания, но и, увы, традиционные для России пельмени, пирожки, салаты с картофелем, яйцом и майонезом, во многих семьях заготавливающиеся впрок и поедаемые отнюдь не в закусочных дозах; а также колбасы и сосиски, макароны с сыром и соусом. Заполняя пустой желудок пустыми калориями, в холодное время года все эти продукты правят настоящий бал, втираясь в доверие своей доступностью и даря быстрое насыщение. И не менее быструю прибавку в весе.

Что делать? Ответ один — не покупать и не есть вышеперечисленные продукты, что бы ни шептал повышенный аппетит. В ответ на этот шепот представьте, как каждый пельмень приклеивается к талии. Листовой салат с пригоршней орехов, маслом первого отжима и пластинками сыра готовится быстрее бутерброда, отварная постная говядина с хреном с успехом составит конкуренцию любой сосиске, паровые или отварные овощи окажутся на столе быстрее макарон, богатый клетчаткой сезонный винегрет постоит в холодильнике не хуже майонезного слоеного шедевра. В случае если желание заказать быстрой еды и удовлетворить ненасытное чувство голода неодолимо, наименьшим злом станет китайская еда. Но! Без кляра и соусов!

Ошибка 3: Необузданный гастрономический досуг. Вечерняя разновидность кофе-пауз — встреча в баре с друзьями. Когда на улице ветер воет как волк, где еще встречаться после рабочего дня, как не за бокалом пива или коктейлем? Калорийность алкоголя — вещь известная, добавим к ней повышение аппетита в качестве дополнительного эффекта. Даже если вечерние бары вас минуют, от череды праздников и выходных холодного сезона мало кому удается спастись. Поскольку все торжества осенью и зимой, опять же, как правил проходят в помещении, активность снижается, и еда нередко из аккомпанемента к встрече превращается в основное развлечение гостей.

Что делать? Постараться изменить формат проведения свободного времени в холодное время года. Дома тоже сидеть нельзя, перед телевизором на диване выше риск сорваться и удариться в чипсы. Танцы, выставки и социальные игры осенью и зимой никто не отменял. А для праздничных столов пусть действует простое правило: один поход в гости — одно коронное блюдо, которое надлежит тщательно распробовать. Лучше прослыть чудаковатой особой, чем запоздало страдать от того, что чувство голода заставило пойти на поводу.

Маленькие удовольствия, которые помогут пережить холода и не испортят талию

Строгий запрет на приятные сладкие вещи, безусловно, может только усугубить осенне-зимнюю грусть. Например, автор книги «Диета хорошего настроения» диетолог Сюзан Клейнер рекомендует: перед сном балуйте себя чашкой горячего шоколада (если горячий шоколад не вызывает у вас приступов бодрости) или молока с медом (если у вас нет аллергии на мед).

По мнению специалиста, эти напитки не только дарят ощущение комфорта и гастрономического удовольствия, но и создают ритуал, помогающий спокойно и удовлетворенно отойти ко сну в правильное время не на пустой желудок. А четкое следование режиму дня и достаточный отдых — важный момент в преодолении депрессии холодного сезона и постоянного чувства голода.

Демисезонный вес: допустимая погрешность

Многие диетологи уверены: человеческая природа такова, что прибавлять пару килограммов за холодный сезон — физиологично. «Осенне-зимний» вес у большинства из нас уменьшается опять же сезонно, с приходом весны и ее влюбленностями, бытовой активностью и душевным подъемом. Разумеется, это не означает, что в расчете на чудесное действие апрельских лучей стоит делать холодильник своим лучшим другом. Но усугублять сезонную депрессию переживаниями из-за пары дополнительных кило, откуда-то взявшихся несмотря на все внимание к образу жизни и стилю питания, тоже не стоит.

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