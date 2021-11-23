Голод в холод: как питаться зимой, чтобы не поправиться к весне

Вода. Как ни парадоксально, холод ведет к дегидрации: теплый воздух в помещениях высушивает кожу, а из-за обилия одежды мы потеем гораздо больше, чем замечаем. Если вы занимаетесь спортом на свежем воздухе, риск дополнительно увеличивается. Для полноценной диеты в холода важно пить не меньше, чем в теплое время года, даже если жажды вроде как и нет. Полтора-два литра чистой воды в день — и пусть она будет комнатной температуры или теплой. Вода заботится о том, чтобы пустой желудок не беспокоил.

Осторожно, холодает! Ревизия списка покупок

Убираем из холодильника: полуфабрикаты, пироги, майонезные соусы и салаты, колбасу и сосиски, жирные сыры, кондитерские десерты и пудинги, сладкую газировку.

Кладем в холодильник: морскую рыбу, отварное мясо, листовой салат, сельдерей, сезонные корнеплоды, замороженные овощи, йогурты, нежирный и зерненый творог.

Вместо чипсов, булок, печенья и конфет: яблочные чипсы, пастила, мюсли-печенье и гранола, орехи (миндаль, кедровые), сухофрукты, хлебцы и цельнозерновой хлеб.

На гарнир: минус картофель и белый рис — плюс паровые овощи, греча, паста из твердых сортов пшеницы или цельнозерновая, киноа, нешлифованный, дикий или черный рис.

Чувство голода в холода: главные ошибки

Ошибка 1: Неограниченные чай- и кофе-паузы. Действительно, горячий свежеприготовленный напиток расширяет сосуды, заставляя тело почувствовать блаженное тепло, а пустой желудок — не менее блаженное ощущение наполненности. Однако где чай-кофе, там и сахар, и другие простые углеводы в виде выпечки и конфет — маленьких, но коварных. И, пока содержимое горячей чашки остывает, можно благополучно расправиться с половиной торта…

Что делать? Пить чай-кофе без сахара и учитывать употребление молока и сливок. Свести к минимуму «закуску» к чайно-кофейным паузам. Помнить, что теплые напитки диетически полноценнее, чем обжигающе горячие, поскольку позволяют контролировать повышение аппетита, и по возможности употреблять травяные или сортовые китайские чаи вместо выводящих жидкость кофе и черного чая. Кстати, даже в упрощенном офисном виде чайная церемония с пуэром или улуном обеспечивает отличный короткий отдых и занимает руки не хуже печенек и конфеток. И отвлекает от чувства голода.

Ошибка 2: Джанк-фуд. Прибежать с холода и побыстрее съесть что-то сытное! Джанк-фуд это не только заслуженно демонизированые «произведения искусства» из сетей быстрого питания, но и, увы, традиционные для России пельмени, пирожки, салаты с картофелем, яйцом и майонезом, во многих семьях заготавливающиеся впрок и поедаемые отнюдь не в закусочных дозах; а также колбасы и сосиски, макароны с сыром и соусом. Заполняя пустой желудок пустыми калориями, в холодное время года все эти продукты правят настоящий бал, втираясь в доверие своей доступностью и даря быстрое насыщение. И не менее быструю прибавку в весе.