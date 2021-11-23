ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Секрет разгадан: зачем нужен бантик на женских трусах

Так бывает, что многие вещи нам кажутся настолько привычными, что мы даже не задаемся вопросами об их происхождении. Именно это можно сказать про миниатюрный бантик, который присутствует на женском белье. В Сети уже давно гадают, почему никто и никогда не говорил об этом «украшении» и имеет ли данная деталь какую-то практичную функцию.

Говорят, что этот декоративный элемент появился много лет назад, задолго до электричества в домах. В те времена в темноте было очень тяжело собираться, и бантик который можно распознать наощупь, помогал представительницам женского пола без малейших сомнений определить лицевую сторону своего белья. Как считаете, такая теория похожа на правду? В целом надеть белье наизнанку в условиях плохого освещения в принципе представляется вполне возможным.