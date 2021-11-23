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ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Секрет разгадан: зачем нужен бантик на женских трусах

Трусики с бантиком. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Дамское нижнее белье изготавливают из тканей разных цветов и материалов. Но эту милую деталь добавляют практически всегда, пишет woman.ru.

Так бывает, что многие вещи нам кажутся настолько привычными, что мы даже не задаемся вопросами об их происхождении. Именно это можно сказать про миниатюрный бантик, который присутствует на женском белье. В Сети уже давно гадают, почему никто и никогда не говорил об этом «украшении» и имеет ли данная деталь какую-то практичную функцию.

Говорят, что этот декоративный элемент появился много лет назад, задолго до электричества в домах. В те времена в темноте было очень тяжело собираться, и бантик который можно распознать наощупь, помогал представительницам женского пола без малейших сомнений определить лицевую сторону своего белья. Как считаете, такая теория похожа на правду? В целом надеть белье наизнанку в условиях плохого освещения в принципе представляется вполне возможным.

Почему же бантик используют до сих пор? Скорее всего, это упрощает процесс различия передней и задней стороны белья. Ну и самое банальное: это просто мило и симпатично.

Правда, сегодня большинство дам жалуется, что им этот бантик даже мешает. Они без малейшего сожаления уверенно отрезают его с помощью ножниц. А вдруг в доме отключат электроэнергию?..
 
Также существует версия, согласно которой появление бантика связано с тем, что раньше в одежде использовались не резинки, а завязки. Здесь все, как и в современных подвязках на чулках: нижнее белье фиксировалось специальной ленточкой, которую как раз и завязывали аккуратным бантиком. Кстати, вы знали, что в глубокой древности белье и вовсе приходилось подпоясывать одной крепкой лентой?
Конечно, сейчас уже давно в нижнее белье используют специальную эластичную резинку. Сам же бантик существует уже больше как декоративный элемент. Современные девушки все чаще отдают предпочтение удобному бесшовному белью (без просвечивающих сквозь одежду кружев, цветочков, бантиков) и колготкам, которые не требуется крепить специальными деталями.
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