ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Секрет разгадан: зачем нужен бантик на женских трусах
Дамское нижнее белье изготавливают из тканей разных цветов и материалов. Но эту милую деталь добавляют практически всегда, пишет woman.ru.
Дамское нижнее белье изготавливают из тканей разных цветов и материалов. Но эту милую деталь добавляют практически всегда, пишет woman.ru.
Так бывает, что многие вещи нам кажутся настолько привычными, что мы даже не задаемся вопросами об их происхождении. Именно это можно сказать про миниатюрный бантик, который присутствует на женском белье. В Сети уже давно гадают, почему никто и никогда не говорил об этом «украшении» и имеет ли данная деталь какую-то практичную функцию.
Почему же бантик используют до сих пор? Скорее всего, это упрощает процесс различия передней и задней стороны белья. Ну и самое банальное: это просто мило и симпатично.