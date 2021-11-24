Как есть яйца, чтобы не повысить холестерин

Яйца повышают холестерин – это правда?

Яйца – отличный источник незаменимых аминокислот, лютеина, биотина, холина, жирорастворимых витаминов и других микроэлементов. Как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская, яйца также один из предложенных вариантов завтрака, поскольку они являются отличным стимулятором сокращения желчного пузыря.

А зачастую проблемы в работе желчного пузыря связаны с нарушением холестеринового обмена (может наблюдаться повышение общего холестерина, нарушение соотношения между липопротеидами).

В комплексе лечебных мероприятий всегда рассказываю о важности завтрака – не овсянкой или печеньем, а полноценного, содержащего белки, жиры и углеводы, а также о регулярности питания,- говорит Евгения Белинская. – И, рекомендуя яйца на завтрак, получаю возражение пациентов: "Они же повышают холестерин, разве мне можно их есть?

Можно, поскольку повышение уровня холестерина только на 10-20% зависит от пищи, остальное – 80-90% – производит ваша печень. И как раз резкое ограничение продуктов, содержащих холестерин, приведет к увеличению выработки своего.

Сколько яиц можно есть в день?

Рекомендуемое поступление холестерина в организм – около 300-400 мг в день, что вполне позволяет съедать 1-2 куриных яйца ежедневно без вреда для здоровья. Тем, кто любит перепелиные яйца, следует знать, что они более калорийные и холестерина в них больше.

Как отмечает диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог Александр Кущ, в среднем одно куриное яйцо равняется трем перепелиным (по весу), но перепелиные яйца содержат большее количество полезных веществ.

Например, белка в них столько же, а витаминов А, В1 и В2 (в соотношении 1х3, как уже сказано), железа, калия и меди в перепелиных яйцах больше, чем в куриных. А именно железо, калий и медь участвуют в кроветворении.

Можно ли есть перепелиные яйца сырыми?

Несмотря на то что перепелки не болеют сальмонеллезом, они являются носителями и распространителями сальмонелл. Эти бактерии живут на скорлупе и перепелиных, и куриных, и гусиных яиц.

Поэтому любые яйца, во-первых, нужно тщательно мыть перед употреблением, во-вторых, все-таки лучше термически их обрабатывать, то есть варить, запекать, делать омлет – так безопаснее.