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Как правильно мыться в холода? Главные советы и средства

Душ. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

С наступлением холодов кожа начинает переживать нелегкие времена. С одной стороны ее обезвоживает сухой воздух дома, с другой — сушит мороз на улице. Последней каплей становится горячий душ, в котором так приятно согреться, но который тоже раздражает кожу. Daily.afisha.ru делится советами специалистов, как избежать неприятных последствий водных процедур.

Не увлекайтесь

Дерматологи советуют ограничить время принятия душа до пяти минут. Особенно стоит прислушаться обладателям сухой, чувствительной и атопичной кожи.

Следите за температурой

Долго стоять под слишком горячим душем и думать о жизни, конечно, приятно, но именно во время таких процедур разрушается защитный барьер кожи. Это приводит к сухости и может стать даже причиной акне. Для мытья лучше выбрать комфортную, теплую воду.

Используйте мягкие средства для очищения

Минимизируйте использование мыла, средств для тела со скрабирующими частицами или ярких, ароматных гелей. Для безопасного очищения остановитесь на маслах и гелях без лишних запахов и спецэффектов. А лучше обратите внимание на аптечные марки и их линейки для чувствительной кожи.

Не растирайте тело полотенцем

Агрессивное механическое воздействие — будь то активное намыливание тела мочалкой или шустрое растирание полотенцем — еще один лишний раздражитель для нашей кожи. Считается, что правильнее ласково промокнуть кожу, оставив ее немного влажной.

Не забывайте об увлажнении после душа

Кремы и лосьоны лучше всего наносить прямо после душа, когда на теле еще осталась влага. Специалисты советуют использовать плотные текстуры — жирные кремы или мази. В таком случае коже понадобится чуть больше времени для впитывания средства. Если вы принимаете душ утром и у вас нет возможности ждать, лучше выбрать легкий лосьон, чем пренебречь увлажнением вообще.

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