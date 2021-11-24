Откуда берется аллергия на холод и как с ней бороться

Раздражение выглядит как ожог крапивой: на коже появляются покрасневшие зудящие волдыри. Поэтому аллергию на холод также называют холодовой крапивницей.

Почему появляется аллергия на холод

Учёные в этом вопросе пока не разобрались. Известно лишь, что у некоторых людей клетки кожи имеют повышенную чувствительность к низким температурам. Возможно, это генетический фактор или следствие каких-то изменений в организме, которые наступают из-за вирусных инфекций либо других заболеваний.

Клетки с повышенной чувствительностью заставляют организм реагировать на холод как на аллерген, вызывая выброс в кровоток различных химических веществ. В том числе гистаминов, которые отвечают за развитие аллергических реакций. В частности, гистамины повышают проницаемость стенок капилляров, и жидкость из них начинает поступать в поражённые аллергеном ткани — например, к конкретному участку кожи. Так возникают отёк, покраснение и зуд — та самая крапивница.

У кого появляется аллергия на холод

Наблюдения показывают, что повышенный риск столкнуться с ней имеют:

дети, подростки, молодые люди;

люди с хроническими заболеваниями, например гепатитом;

люди с семейной историей аллергии на холод.

Впрочем, аллергическая реакция на холод однажды может возникнуть у каждого.

Как понять, что это аллергия на холод

Вот её признаки.

Крапивница. Зудящие красные пятна появляются на морозе, во время плавания в холодной воде, при сильном ветре или даже работающем кондиционере.

Зуд и покраснения кожи, возникшие после согревания. При возвращении в тепло могут гореть щёки, а кожа на пальцах и лице — краснеть и отекать.

Опухание пальцев после контакта с холодными предметами. Например, снежком.

Отёк губ и языка после употребления холодных напитков или мороженого. Такие реакции встречаются редко — возможно, потому, что капилляры в тканях рта слабее реагируют на гистамины.

Как лечить аллергию на холод

Лечение необязательно: обычно крапивница проходит сама в течение 1–2 часов после возвращения с мороза. Кроме того, аллергия на холод не длится всю жизнь. Обычно от неё избавляются за несколько недель или месяцев. Примерно у половины людей патология проходит в течение пяти лет и больше никогда не возвращается, пишет Lifehacker.ru.

Обратиться к терапевту стоит, чтобы разобраться, не возникает ли аллергия на холод из-за каких-то хронических заболеваний. Скорее всего, врач лишь посоветует избегать ситуаций, которые вызывают аллергическую реакцию. Например, не выходить на улицу в мороз или не плавать в холодной воде.

Если ограничить контакт с холодом невозможно (например, при жизни в регионе с холодным климатом), медик назначит лекарства. Чаще всего достаточно антигистаминных препаратов — их нужно принимать перед выходом на улицу. Иногда могут потребоваться и более мощные рецептурные средства, например на основе моноклональных антител.

В редких случаях холодовая крапивница окажется связана с каким-то хроническим заболеванием, тогда надо будет вылечить его.

Как предотвратить аллергию на холод

Полностью застраховаться от неё нельзя, но можно уменьшить воздействие низких температур на кожу.