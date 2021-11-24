Прабабушка 50 правнуков отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия

Мать 12 детей, бабушка 37 внуков, прабабушка 50 правнуков и прапрабабушка двух праправнуков отметила день рождения в кругу семьи. Одну из старейших жительниц Великобритании поздравил мэр города Мидлсбро. Он подарил ей сертификат и брошь, а также поблагодарил за работу на заводе по производству боеприпасов в годы Второй мировой войны, передает Lenta.ru.